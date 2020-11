Chelsea : Lampard désolé pour Giroud, mais…

L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard loue l’attitude d’Olivier Giroud depuis le début de la saison et assume ses choix.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Olivier Giroud. Si Didier Deschamps lui maintient sa confiance avec une nouvelle convocation pour les prochains matchs de l’équipe de France, son temps de jeu à Chelsea demeure très faible. Depuis le début de la saison, le champion du monde de 34 ans n’a obtenu que 151 minutes réparties sur 5 matchs (dont une titularisation en coupe) toutes compétitions confondues. Frank Lampard est désolé pour lui mais ne lui donne pas beaucoup d’espoirs que la situation évolue favorablement.

Lampard n’a rien à reprocher à Giroud

« Olivier a donné la meilleure réponse : s’entraîner le mieux possible et soutenir le reste du groupe. Il est incroyable dans le collectif. Olivier est comme ça. Je n’ai pas de mots pour dire à quel point ce groupe vit bien. C’est la partie de mon travail que je n’aime pas : ne pas faire jouer de bons joueurs, de grands joueurs, des hommes de qualité. Ce sont des problèmes que j’ai », a réagi le coach anglais.

Giroud est notamment barré par Tammy Abraham, auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 11 matchs cette saison. « Abraham faisait partie des meilleurs buteur de Premier League en début de saison dernière. Puis Olivier est revenu et a très bien joué lors du ‘restart’. Il a été important pour nous replacer dans le top 4. Donc j’ai des choix difficiles à faire. Je compte sur de grands professionnels et c’est le cas avec Olivier », a ajouté Lampard.

Images de IconSport