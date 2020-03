Coronavirus : l’Angleterre dans la file, l’Allemagne marche seule

Les dirigeants de la Premier League et de la Bundesliga ont choisi d’agir différemment suite à la pandémie de coronavirus.

De l’autre côté de la Manche et en parallèle du Rhin, beaucoup d’amoureux de football attendaient les décisions des dirigeants. Alors qu’on était déjà fixé pour la France, l’Espagne, l’Italie ou encore le Portugal, la décision des Anglais a été conforme à ce qu’on pouvait attendre.

En effet, l’instance qui gère le foot professionnel a décidé de suspendre les matches professionnels, dont ceux de la Premier League et du Championship, jusqu’au 4 avril. Pendant ce temps-là, la Ligue de football allemande a surpris pas mal de monde. En effet, les gestionnaires ont annoncé que les rencontres de Bundesliga et de 2. Bundesliga se dérouleront le week-end prochain !

Ces rencontres auront lieu à huis clos donc sans spectateurs aux quatre coins du pays ! C’est seulement après ces duels que le football germanique entrera, à son tour, en mode sommeil à compter du 17 mars. Cela se traduira par la suspension et donc le report des matches jusqu’au 2 avril.

En apprenant ces nouvelles, le milieu de terrain Thiago Alcantara a mis l’accent sur le fait, via Twitter, que c’était « fou ». Il a demandé aux autorités allemandes d’arrêter « de jouer » et de prendre en compte « la réalité ». Pour lui, « il y a des priorités beaucoup plus importantes que n’importe quel sport ».

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.

— Thiago Alcantara (@Thiago6) March 13, 2020