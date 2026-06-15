Coupe du monde 2026 : les résultats complets du dimanche 14 juin

Le spectacle s’est poursuivi dimanche 14 juin à la Coupe du monde 2026 avec cinq rencontres au programme. Entre la démonstration offensive de l’Allemagne, les débuts réussis de la Côte d’Ivoire, le festival de la Suède et le spectaculaire match nul entre les Pays-Bas et le Japon, cette journée a offert son lot d’émotions aux supporters.

Voici le récapitulatif complet des résultats du dimanche 14 juin.

Australie 2-0 Turquie : les Socceroos frappent fort

La journée avait débuté par une belle opération de l’Australie dans le groupe D. Les Socceroos se sont imposés 2 buts à 0 face à la Turquie grâce à une prestation solide et disciplinée.

Ce succès permet aux Australiens de rejoindre les États-Unis en tête du groupe après la première journée.

Allemagne 7-1 Curaçao : la première démonstration du Mondial

L’Allemagne a signé la plus large victoire depuis le début de cette Coupe du monde 2026. Face à Curaçao, la Mannschaft n’a laissé aucune chance à son adversaire en s’imposant sur le score impressionnant de 7 buts à 1.

Portés par leurs jeunes stars offensives, les hommes de Julian Nagelsmann ont rapidement pris le contrôle de la rencontre avant de dérouler en seconde période.

Cette victoire place déjà l’Allemagne parmi les favoris les plus convaincants du tournoi.

Pays-Bas 2-2 Japon : le match le plus spectaculaire de la journée

Dans le groupe F, les Pays-Bas et le Japon ont offert l’une des plus belles rencontres depuis le début du Mondial.

Les deux sélections se sont quittées sur un spectaculaire match nul 2-2 au terme d’une rencontre ouverte et riche en occasions.

Les Japonais ont une nouvelle fois confirmé leur capacité à rivaliser avec les meilleures nations tandis que les Néerlandais ont évité de justesse une entrée ratée dans la compétition.

Côte d’Ivoire 1-0 Équateur : les Éléphants assurent l’essentiel

La Côte d’Ivoire a parfaitement lancé son aventure américaine. Opposés à l’Équateur dans le groupe E, les Éléphants se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0).

Grâce à ce succès, les hommes d’Émerse Faé prennent une option intéressante pour la qualification avant le choc qui les attend face à l’Allemagne lors de la prochaine journée.

La sélection ivoirienne confirme ainsi les ambitions affichées avant le tournoi.

Suède 5-1 Tunisie : les Scandinaves impressionnent

Le dernier match de la journée a tourné à la démonstration. Opposée à la Tunisie, la Suède a livré un véritable récital offensif en s’imposant 5 buts à 1.

Très réalistes devant le but, les Scandinaves ont puni chaque erreur tunisienne et prennent provisoirement la tête du groupe F devant le Japon et les Pays-Bas.

Pour les Aigles de Carthage, cette lourde défaite complique déjà considérablement la course à la qualification.

Les résultats du dimanche 14 juin

Australie 2-0 Turquie

Allemagne 7-1 Curaçao

Pays-Bas 2-2 Japon

Côte d’Ivoire 1-0 Équateur

Suède 5-1 Tunisie

Au terme de cette journée, trois sélections ont particulièrement impressionné : l’Allemagne avec son festival offensif face à Curaçao, la Suède grâce à son succès éclatant contre la Tunisie et la Côte d’Ivoire qui a parfaitement négocié son entrée en lice.

Le nul spectaculaire entre les Pays-Bas et le Japon confirme également que le groupe F pourrait devenir l’un des plus indécis de ce premier tour.

La Coupe du monde 2026 se poursuit désormais avec les débuts très attendus de l’Espagne, de la Belgique, de l’Uruguay et de l’Égypte lors de la journée du 15 juin.