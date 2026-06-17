Coupe du monde 2026 : les résultats du mardi 16 juin, une avalanche de records

Cette journée du 16 juin 2026 restera comme l’une des plus riches en exploits individuels depuis le début de la Coupe du monde.

Entre le record historique de Kylian Mbappé avec les Bleus, le triplé monumental de Lionel Messi contre l’Algérie et l’émergence du jeune Ibrahim Mbaye avec le Sénégal, les statistiques ont volé en éclats sur les pelouses américaines.

Mbappé entre dans l’histoire avec les Bleus

La France a lancé son Mondial par une victoire 3-1 contre le Sénégal dans un match longtemps indécis. Après une première période fermée, Kylian Mbappé a débloqué la situation à la 66e minute avant que Bradley Barcola ne double la mise à la 82e.

Le Sénégal a brièvement entretenu l’espoir grâce au jeune Ibrahim Mbaye, buteur dans le temps additionnel. À 18 ans, l’attaquant est devenu le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde. Mais quelques secondes plus tard, Mbappé s’est offert un doublé pour sceller le succès français.

Avec ses 57e et 58e buts en sélection, le capitaine des Bleus est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, dépassant Olivier Giroud.

Messi signe le premier triplé mondialiste de sa carrière

Quelques heures plus tard, Lionel Messi a illuminé la soirée en portant l’Argentine vers une victoire 3-0 contre l’Algérie. Le capitaine de l’Albiceleste a inscrit les trois buts de son équipe, signant ainsi le premier triplé de sa carrière en Coupe du monde.

Grâce à cette performance exceptionnelle, Messi a rejoint l’Allemand Miroslav Klose avec 16 buts en Coupe du monde. À 38 ans et 357 jours, il est également devenu le joueur le plus âgé à réussir un triplé dans l’histoire du tournoi, effaçant Cristiano Ronaldo des tablettes.

L’octuple Ballon d’Or est aussi devenu le joueur le plus âgé à marquer au moins deux buts dans un match de Coupe du monde, dépassant le légendaire Roger Milla.

La Norvège frappe fort

Dans l’autre rencontre de la journée, la Norvège a largement dominé l’Irak (4-1). Emmenés par Erling Haaland et Martin Ødegaard, les Scandinaves ont confirmé leur statut d’outsider très sérieux dans ce Mondial.

Avec cette victoire, les Norvégiens prennent la deuxième place du groupe I derrière la France avant leur confrontation directe prévue lors de la prochaine journée.

Les résultats du mardi 16 juin

France 3-1 Sénégal

Irak 1-4 Norvège

Argentine 3-0 Algérie

Entre Mbappé devenu meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Messi qui égale le record de Miroslav Klose et Ibrahim Mbaye qui entre dans l’histoire du football africain, cette journée du 16 juin restera comme l’une des plus mémorables de ce début de Coupe du monde 2026.