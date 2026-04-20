Coupe du Monde 2026 : liste complète des arbitres français retenus

La FIFA a dévoilé la liste des arbitres sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026. La France sera représentée par sept officiels, dont Clément Turpin et François Letexier au centre.

La FIFA a officialisé ce jeudi la liste complète des arbitres appelés à officier lors de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans cette sélection élargie, la France place sept représentants. Une présence importante qui confirme le poids de l’arbitrage tricolore sur la scène internationale.

Turpin et Letexier en figures de proue

Sans surprise, Clément Turpin et François Letexier ont été retenus comme arbitres centraux. Deux profils expérimentés, habitués aux grandes affiches et aux rencontres sous pression.

La délégation française sera complétée par Nicolas Danos, Cyril Mugnier, Benjamin Pages et Mehdi Mahmouni en tant qu’arbitres assistants.

À la vidéo, Jérôme Brisard a également été sélectionné pour officier à la VAR lors de la compétition.

Cette Coupe du Monde 2026 marquera une rupture majeure avec l’introduction d’un format à 48 équipes. Une évolution qui fait passer le nombre de matchs de 64 à 104 rencontres, obligeant la FIFA à élargir considérablement le corps arbitral.

Au total, 52 arbitres centraux, 88 assistants et 30 arbitres vidéo ont été retenus, issus des différentes confédérations.

Parmi eux, six femmes figurent dans la sélection, dont deux arbitres centrales, confirmant la volonté de la FIFA d’ouvrir davantage l’arbitrage au plus haut niveau.

Dans un tournoi aussi dense et exposé, les arbitres auront un rôle clé. Et la France, avec ses sept représentants, entend bien s’imposer comme une référence jusque sur le terrain.