Mercato / PSG : c’est dans la poche pour une recrue (officiel)

Les dirigeants du PSG ont réussi à valider officiellement la venue du milieu polyvalent Danilo Pereira (FC Porto).

Conformément à ce qui était envisageable dimanche (hier), les Parisiens ont fait le nécessaire au sujet de Pereira. Finalement, le club de la capitale a confirmé sa venue dans le cadre d’un « prêt », jusqu’au 30 juin 2021, qui est « assorti d’une option d’achat ». S’il arrive à être performant au PSG cette saison, Danilo Pereira aura donc la possibilité de prolonger l’aventure plus longtemps.

Au Parc des Princes, le footballeur âgé de 29 ans portera le « numéro 15 ». Après avoir signé son engagement, l’international portugais a livré ses premières impressions via le site officiel du Paris Saint-Germain. Pereira a fait part de son enthousiasme à l’idée de relever « un nouveau challenge » sur le plan sportif.

Pereira n’a pas hésité très longtemps

Puis le milieu a ajouté être pressé de relever « un beau et grand défi » au PSG qui est clairement à « la hauteur » de ses « ambitions » à ce stade de sa carrière. Danilo Pereira considère qu’il évolue désormais dans « l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde ». Le natif de Bissau voit cela comme « un aboutissement » dans sa « carrière ».

Son objectif prioritaire est clair : « apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses supporters » pendant au moins cet exercice 2020/2021. Nul doute que son arrivée doit soulager l’entraîneur Thomas Tuchel. Le coach allemand du PSG attendait la venue de plusieurs renforts sans dissimuler son impatience. En plus du jeune attaquant Moise Kean (Everton), le technicien peut s’appuyer désormais sur Danilo Pereira qui est un joueur très expérimenté.

Images de IconSport