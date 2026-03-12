De Lamine Yamal à Zinedine Zidane : ces stars qui ont atteint leur sommet malgré la pubalgie

La pubalgie est l’une des blessures les plus redoutées dans le football professionnel. Souvent chronique, difficile à traiter et particulièrement douloureuse, elle peut freiner la progression de nombreux joueurs.

Pourtant, certaines stars ont réussi à transformer cette difficulté en véritable tournant dans leur carrière. De Lamine Yamal à Zinedine Zidane, plusieurs joueurs ont atteint leur meilleur niveau après avoir souffert de cette blessure.

Avec Lamine Yamal, les 5 joueurs qui sont revenus au top malgré la pubalgie.

Lamine Yamal

Le cas le plus récent concerne la jeune pépite du FC Barcelona.

Malgré des douleurs persistantes au pubis en début de saison, Lamine Yamal a réussi à atteindre un nouveau cap dans sa carrière. Grâce à son triplé contre Villarreal CF, le premier de sa carrière, il a égalé puis dépassé son meilleur total de buts.

Avec désormais 20 réalisations, dont des buts décisifs contre l’Athletic Club et Newcastle United, l’ailier espagnol confirme qu’il est l’un des joueurs les plus déterminants d’Europe.

Antony

Le Brésilien Antony réalise également l’une des meilleures saisons de sa carrière avec le Real Betis.

L’ailier droit totalise déjà 11 buts, proche de son record personnel établi à 12 réalisations avec l’AFC Ajax en 2021.

Malgré plusieurs épisodes de pubalgie cette saison, le joueur affiche actuellement le meilleur rythme offensif de sa carrière.

Cole Palmer

Du côté de Chelsea FC, Cole Palmer a également brillé malgré des douleurs à l’aine.

Lors du FIFA Club World Cup, l’Anglais a été l’un des grands artisans du sacre de Chelsea, avec trois buts et deux passes décisives en six matches.

Ses performances lui ont valu le titre de meilleur joueur du tournoi.

Toni Kroos

Avant de prendre sa retraite, Toni Kroos a lui aussi dû surmonter une pubalgie lors de la saison 2021-2022.

Après un début de saison compliqué marqué par plusieurs absences, le milieu du Real Madrid est revenu à un niveau exceptionnel.

Il a joué un rôle majeur dans la conquête du doublé Liga – Ligue des champions sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Zidane

Le cas le plus marquant reste celui de Zinedine Zidane.

En 2005, la légende française souffrait d’une pubalgie aiguë accompagnée d’une déchirure à l’adducteur droit, une blessure qui menaçait sa participation à la 2006 FIFA World Cup.

Malgré cela, Zidane a réalisé l’un des plus grands tournois de l’histoire du football. Auteur de trois buts et deux passes décisives, il a éliminé des équipes comme l’Espagne, le Brésil ou le Portugal et a remporté le Ballon d’Or du tournoi.

Même si la finale perdue contre l’Italie et son célèbre geste contre Marco Materazzi ont laissé un goût amer, son niveau de jeu lors de ce Mondial reste exceptionnel.

La pubalgie est devenue de plus en plus fréquente dans le football moderne en raison de l’intensité physique des matches et du calendrier chargé.