Mercato / Barça : De Jong explose un gros mensonge tenace

Le milieu de terrain Frenkie de Jong (FC Barcelone) a profité d’un entretien accordé à Sport pour faire le point sur sa situation.

Tout d’abord, l’international néerlandais a mis l’accent sur le fait qu’il se sentait très bien au sein du club catalan. « Mon rêve d’enfant a toujours été de jouer au Barça. Je suis très content d’être ici. (…) Pour l’instant, j’apprécie beaucoup cela », a-t-il insisté. Puis l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a fait voler en éclats une rumeur voire même un mensonge qui circule encore sur son compte. En clair, ce dernier met en avant le fait que De Jong regretterait d’avoir été transféré au Barça.

« Non, ce n’est pas vrai. Je ne regrette pas d’avoir signé au Barça, pas même une seconde. Je suis très content car j’ai toujours voulu jouer ici. Je joue avec des footballeurs qui sont pour moi des légendes authentiques. J’aime ça et j’apprends aussi beaucoup. Je suis dans le meilleur club du monde, dans une ville merveilleuse et par beau temps », a-t-il souligné.

De Jong sait qu’il a encore du travail

Depuis son arrivée au Camp Nou, Frenkie de Jong est impressionné par le fait qu’on « parle du Barça tous les jours » à Barcelone. Pour lui, « tout le monde » s’exprime sur le club espagnol que ce soit dans la rue, les médias ou encore via les réseaux sociaux. « L’impact du Barça est ce qui m’a le plus surpris. A chaque minute de la journée, les gens en parlent ».

A propos de son avenir, De Jong a expliqué qu’il pourrait très bien rester au FC Barcelone « jusqu’à la fin » de sa « carrière » de footballeur professionnel. Pour lui, « il n’y a pas de niveau supérieur au Barça » sur la planète football actuellement. Sur le plan personnel, Frenkie de Jong « espère » franchir un cap rapidement. Il considère pouvoir « faire beaucoup mieux sur le terrain ». Du coup, le Batave s’est attribué la note de « six ou six et demi » sur dix après la première partie de saison.

Images de IconSport