Mercato / PSG : une affaire a foiré, l’agent s’explique

Par le biais de TMW Radio, l’agent Giovanni Branchini a évoqué l’échange avorté entre Mattia de Sciglio (Juventus) et Layvin Kurzawa (PSG).

Au cours du dernier mercato hivernal, les dirigeants du PSG lorgnaient clairement le latéral polyvalent de la Juve. A un moment donné, on pensait que toutes les parties concernées avaient accordé leurs violons. Mais au final, De Sciglio et Kurzawa n’avaient pas bougé d’un iota… alors qu’ils étaient tentés par le fait de rejoindre respectivement le PSG et la Juventus. Interrogé à ce sujet, le conseiller Branchini a déclaré qu’au départ lui et son client n’étaient « pas si emballés par cette hypothèse ».

Mais lorsque les décideurs de la Juventus avaient annoncé avoir trouvé « un accord » avec leurs homologues parisiens, alors ils avaient « accepté » le deal. Giovanni Branchini a confié que « le PSG faisait pression pour cet échange depuis longtemps » à l’occasion du marché des transferts. Alors que tout semblait bien se goupiller, la Vieille Dame avait décidé de « revoir les termes de l’accord ». Au final, cette dernière n’avait pas validé le départ de De Sciglio.

De Sciglio n’était pas dépité

Visiblement, l’agent et son protégé ne sont pas trop déçus de cette conclusion. En effet, Mattia de Sciglio n’avait « jamais demandé à être vendu ». Le défenseur expérimenté se sentait « heureux là-bas », autrement dit dans le Piémont. Pour sa part, Layvin Kurzawa devait être déçu de ne pas pouvoir enfiler le maillot de la Juventus. Au final, le latéral gauche va finir la saison au PSG. Il quittera librement l’écurie francilienne le 30 juin prochain. Pas sûr qu’il rebondisse à la Juve…

Images de IconSport