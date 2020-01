Mercato / PSG : Leonardo a une idée pour avoir un Italien

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a plus d’un tour dans son sac. Il pourrait le prouver au sujet de Mattia de Sciglio (Juventus).

Les supporters du Paris Saint-Germain savent que la dernière ligne droite de ce mercato pourrait être très animée. D’une part, ils s’interrogent encore et toujours à propos du futur d’Edinson Cavani. Le goleador uruguayen désire s’en aller cet hiver et rejoindre, si possible, l’Atletico Madrid. Mais si les Parisiens et les Rojiblancos n’accordaient pas leurs violons à temps, Cavani devrait honorer jusqu’au bout son contrat (30 juin 2020) au Parc des Princes.

Son départ officiel pourrait inciter le PSG à s’offrir un joueur offensif avant la clôture du marché des transferts. D’autre part, il ne faut pas exclure le fait que Leonardo recrute un joueur qui évoluera bien plus bas sur le terrain. D’après L’Equipe ou encore Le Parisien, le directeur sportif aimerait bien échanger Layvin Kurzawa avec Mattia de Sciglio !

De Sciglio galère à la Juventus…

Cela fait déjà plusieurs années que Leonardo apprécie le latéral âgé de 27 ans. L’international italien (39 sélections) est polyvalent. Du coup, il pourrait rendre des services dans le couloir gauche ou droit de la défense lors de cette seconde partie de saison. Le natif de Milan a fait seulement 9 apparitions cette saison. La faute notamment à des blessures qui continuent de le plomber.

Un gros transfert au PSG pourrait donc l’intéresser au plus haut point. Pour en revenir à Kurzawa, le défenseur gauche ne fait pas l’unanimité à Paris. Présent au sein du club depuis un peu plus de quatre ans, l’ancien Monégasque a pris part à 15 rencontres lors de cet exercice (1 but à la clé). Au final, le PSG et la Juventus s’échangeraient des joueurs en difficulté pour des raisons différentes. Qui serait gagnant dans cette histoire ? A suivre…

Images de IconSport