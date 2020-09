Mercato / PSG : Di Maria voulait attirer un « monstre » !

L’ailier Angel Di Maria aurait bien aimé évoluer aux côtés de son compatriote et ami… Lionel Messi au PSG.

A un moment donné, Messi voulait clairement tourner le dos au FC Barcelone. Sans surprise, plusieurs clubs européens très fortunés étudiaient de près sa situation. On pense notamment à Manchester City, l’Inter Milan ou encore au PSG. Au final, Lionel Messi avait choisi de rester au Barça. En effet, l’international argentin n’avait pas pu obtenir sa liberté contractuelle.

Forcément, Di Maria avait eu vent de la volonté du natif de Rosario de changer d’air. Par le biais du média Radio Continental, l’ailier a confié que « la première chose » qu’il a envoyé à Messi, quand il a « découvert qu’il ne voulait pas continuer à Barcelone », était « une capture Instagram ». Sur cette dernière, Angel Di Maria essayait de montrer à son compatriote « comment le PSG » pourrait « jouer » avec lui sur le terrain.

Di Maria et Messi à la même enseigne ?

Notez qu’Angel Di Maria et Lionel Messi ont plus que deux points communs (leur nationalité et leur lieu de naissance : Rosario). En effet, leurs contrats respectifs, au PSG et au FC Barcelone, expireront le 30 juin 2021. Par conséquent, ils pourraient changer d’air l’année prochaine.

Les deux hommes n’ont jamais caché qu’ils aimeraient bien évoluer à Rosario. Qui sait, peut-être que l’écurie argentine sera leur destination à compter du 1er juillet prochain. Cas échéant, Rosario disposerait d’une force de frappe exceptionnelle sur le plan offensif…

Images de IconSport