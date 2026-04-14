Dortmund fixe le prix de Schlotterbeck, le Real Madrid à l’affût

Fraîchement prolongé jusqu’en 2031, Nico Schlotterbeck pourrait pourtant quitter Dortmund. Sa clause libératoire, désormais connue, attire déjà les cadors européens.

Le Borussia Dortmund a sécurisé l’un de ses cadres, mais pas forcément son avenir à long terme. Nico Schlotterbeck, récemment prolongé jusqu’en 2031, reste au cœur des convoitises sur le marché des transferts. Et pour cause : sa nouvelle situation contractuelle s’accompagne d’une clause libératoire désormais révélée.

Selon les informations de Sky Germany, le défenseur central allemand de 26 ans dispose d’une clause comprise entre 50 et 60 millions d’euros. Un montant loin d’être dissuasif pour les plus grandes écuries européennes, à commencer par le Real Madrid, régulièrement cité comme destination potentielle.

Un dossier déjà dans les radars madrilènes

Le club merengue surveille depuis plusieurs mois l’évolution de Schlotterbeck, perçu comme un profil idéal pour renforcer sa défense à moyen terme. Sa capacité à relancer proprement, sa solidité dans les duels et son expérience internationale en font un candidat crédible pour intégrer la rotation madrilène après la Coupe du monde 2026.

Du côté de Dortmund, cette prolongation permet surtout de garder la main sur le timing d’un éventuel départ. En augmentant son salaire et en sécurisant son contrat, le BVB s’assure une position de force dans les négociations tout en valorisant son actif.

Reste désormais à savoir si un club acceptera de lever cette clause dans les prochains mois. Une chose est certaine : malgré sa prolongation, Nico Schlotterbeck demeure un nom à suivre de très près sur le marché européen.