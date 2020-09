Mercato / PSG : trois joueurs sur la liste des transferts !

Les dirigeants du PSG, dont le directeur sportif Leonardo, veulent se séparer de plusieurs éléments dont Julian Draxler.

Si on se réfère au quotidien L’Equipe, on apprend que le club de la capitale française veut dégraisser l’effectif de Thomas Tuchel. Objectif : obtenir au moins 60 millions d’euros dans le cadre d’une voire plusieurs transactions. Cela permettrait de ne pas trop se mettre dans le rouge au niveau financier. L’UEFA et son fair-play financier sont moins sévères, à cause de la crise économique qui a frappé tous les clubs (coronavirus), sans pour autant être laxistes…

Toujours d’après L’Equipe, les Parisiens espèrent se débarrasser de Julian Draxler. Problème : le milieu allemand se sent bien en France. Seule une grosse offre pourrait le faire changer d’avis. En effet, Draxler ne signera pas n’importe où. Notez que son contrat au PSG expirera le 30 juin 2021. A 27 ans, l’ex-footballeur du VfL Wolfsburg peine toujours à franchir un cap majeur à Paris…

Comme Draxler, Gueye et Kehrer sont concernés

Pour sa part, Idrissa Gueye ne fait pas l’unanimité sur le plan sportif. Recruté contre une somme de 30 millions d’euros en juillet 2019, le Sénégalais n’a pas justifié son recrutement onéreux. Performant à Everton, Gueye l’est beaucoup moins au Paris Saint-Germain où il joue assez régulièrement. En cas de proposition satisfaisante, Leonardo et consorts n’hésiteraient pas à le vendre.

Des clubs comme l’Atletico Madrid ou encore Manchester United continuent de le pister. Enfin, Thilo Kehrer se retrouve peut-être dans une impasse à Paris. En vue de l’Euro 2021, le défenseur veut jouer souvent lors de cet exercice. Au Parc des Princes, il s’interroge sur son temps de jeu à venir. L’Equipe indique qu’une offre en provenance de Bundesliga ou de Premier League pourrait l’inciter à changer d’air avant la fin du mercato.

