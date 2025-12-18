Endrick à l’OL : la nouvelle étonnante imposée par le Real Madrid

Le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais continue de faire parler. Après les premières informations sur les exigences sportives entourant l’arrivée du jeune attaquant brésilien, un nouvel élément contractuel, pour le moins inhabituel, a été révélé en Espagne. Et il pourrait peser lourd dans la gestion de la fin de saison lyonnaise.

Selon Cadena COPE, le Real Madrid aurait inséré une clause très contraignante dans l’accord de prêt conclu avec l’OL. Le club espagnol exigerait que Paulo Fonseca aligne Endrick au minimum à 25 reprises d’ici la fin de l’exercice. À défaut, l’Olympique Lyonnais s’exposerait à des pénalités financières.

Une condition qui illustre la position de force du Real Madrid dans ce dossier. Pour les dirigeants madrilènes, il est hors de question que leur jeune prodige fasse banquette en Ligue 1. Le prêt est pensé exclusivement comme un levier de temps de jeu et de développement, sans réelle marge de manœuvre laissée au club prêteur.

Cette clause s’ajoute aux garanties déjà évoquées ces derniers jours concernant le rôle du joueur au sein de l’effectif lyonnais. En clair, Endrick ne débarque pas à Lyon pour être une simple option de rotation, mais bien avec l’assurance d’un statut régulier, quelles que soient les circonstances sportives.

Sur le plan comptable, l’OL est assuré de disputer au moins 20 rencontres supplémentaires d’ici la fin de saison (18 journées de Ligue 1 et les huitièmes de finale de Ligue Europa). Pour atteindre le seuil des 25 matches exigés, les Gones devront donc poursuivre leur parcours en Coupe de France et en Europe, tout en intégrant systématiquement Endrick dans la rotation.

Une contrainte lourde pour Paulo Fonseca, qui devra composer avec cette obligation contractuelle, même en cas de baisse de forme ou de concurrence accrue à son poste. Un pari risqué pour l’OL, qui accepte de sacrifier une part de liberté sportive au profit de l’apport — et du potentiel — du phénomène brésilien.