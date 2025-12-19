Endrick à l’OL : les dessous d’un contretemps

Le transfert d’Endrick avance, mais pas sans accrocs. Cette semaine, l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid ont enfin entamé des discussions concrètes autour d’un prêt du jeune attaquant brésilien, ciblé par les dirigeants lyonnais pour renforcer un secteur offensif décimé.

Privé de plusieurs options après une première partie de saison marquée par des départs et des blessures, l’OL cherche un profil capable de peser immédiatement sur les défenses adverses. À 19 ans, Endrick répond parfaitement aux attentes de Paulo Fonseca, qui échange régulièrement avec le joueur depuis plusieurs semaines. Barré par une concurrence féroce à Madrid, le Brésilien a donné dès novembre son accord de principe pour un prêt de six mois, séduit par la promesse de temps de jeu en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue Europa.

Un accord encore suspendu à des détails financiers

Côté madrilène, la porte n’est pas fermée. Le Real Madrid se montre disposé à un prêt sec, convaincu que cette solution pourrait favoriser la progression de son jeune talent, sous contrat jusqu’en 2030. Les échanges portent désormais essentiellement sur la répartition salariale.

Le salaire d’Endrick, estimé à plus de 400 000 euros mensuels, dépasse largement les capacités lyonnaises dans le cadre des contraintes imposées par la DNCG. Un compromis financier avec le club espagnol reste donc indispensable pour finaliser l’opération. Malgré ces discussions délicates, l’optimisme demeure des deux côtés.

Titularisé récemment en Coupe du Roi aux côtés de Kylian Mbappé, Endrick a montré des signes encourageants, sans pour autant remettre en question sa volonté de quitter temporairement Madrid afin de franchir un cap.

Si un accord venait à être trouvé rapidement, un premier obstacle subsisterait toutefois : le timing administratif. En l’état actuel des choses, Endrick ne pourrait être officiellement enregistré par l’OL qu’à partir du 1er janvier. Une contrainte qui compromet sérieusement sa participation au déplacement à Monaco, programmé en tout début d’année.

Sauf accélération exceptionnelle du processus administratif, le jeune attaquant devrait donc patienter avant d’effectuer ses débuts sous le maillot lyonnais. Un contretemps mineur, mais réel, dans un dossier que l’OL espère toujours boucler rapidement pour lancer la relance offensive attendue en 2026.