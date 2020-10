Manchester United : furieux, Evra sort la boîte à gifles…

Le consultant Patrice Evra s’est exprimé sur Sky Sports pendant et après la déroute de Manchester United contre Tottenham (1-6).

Les Red Devils ont été humiliés par les Spurs. Evra a déclaré ne pas vouloir « parler de ce match ». Pour lui, « ce qui se passe en ce moment est une catastrophe » à Manchester United. Remonté, l’ancien latéral gauche du club mancunien a ajouté que les fans feraient mieux « d’acheter une Playstation, d’acheter un joueur comme Sancho ou Messi, et de commencer à jouer ».

Patrice Evra a indiqué que la « défense » des Red Devils « a été choquante » contre Tottenham. L’ex-international français était « dévasté » durant et après cette déroute. A ses yeux, « personne dans cette équipe ne mérite de jouer en ce moment ». Le pire dans tout cela, c’est que ces propos d’Evra ont été tenus à la mi-temps. Le score était déjà très lourd pour Manchester United (1-4).

Evra a enfoncé le couteau dans la plaie

Suite au coup de sifflet final, Patrice Evra a remis le couvert. Histoire de dézinguer un peu plus le club anglais. « Cette saison, je n’attends rien de United. Je suis honnête. On va parler de l’entraîneur, mais qu’en est-il de la direction ? Ça fait des années que ça dure. Que se passe-t-il avec mon club ? »

« Je n’encourage pas la violence, mais beaucoup de personnes méritent de bonnes claques aujourd’hui dans ce club », a-t-il fini par lâcher. Blasé, Evra a dit ne plus vouloir « parler de United ». En effet, il pense que quand on dit « la vérité », on peut « blesser » beaucoup de gens. Dans l’idéal, il aimerait bien « commenter d’autres matches que ceux de United » s’il « continue à travailler à la télévision » cette saison.

