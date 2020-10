OM : ce sujet brûlant qui fait trembler Eyraud

Le conflit entre la LFP et Mediapro (droits TV) inquiète grandement le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

Lors d’un point presse, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas a poussé un coup de gueule à ce sujet (En savoir plus). Sur les ondes de la radio RMC, Eyraud a déclaré que « le football français traverse la plus grave crise de toute son histoire ». Lui et les autres dirigeants de clubs sont « tous inquiets » pour la suite des événements. Rappelons que Mediapro n’a pas payé une échéance de 172 millions d’euros au début du mois.

Forcément, cela a des conséquences financières négatives pour les écuries de Ligue 1 et Ligue 2. « La situation est inexplicable. Quand vous louez un studio ou un deux-pièces pendant trois ans, vous ne vous retournez pas vers votre propriétaire au bout de deux mois en disant que le loyer est trop élevé et qu’il faut le renégocier… On a une vraie incompréhension et il va falloir prendre des décisions », a préconisé Jacques-Henri Eyraud.

Eyraud et la « chasse aux sorcières »

L’homme d’affaires à tenu à défendre les décideurs de la LFP et les présidents de clubs qui avaient négocié pour les droits TV avec Mediapro à l’époque. « Arrêtons de dire n’importe quoi sur le fait qu’on a été les plus idiots, les moins bons, à ne pas avoir négocié de garantie bancaire. Il n’y a pas de garantie bancaire sur ces montants-là, tout le monde le sait. (…) Mediapro était une entreprise très connue des spécialistes du sport, une société qui faisait deux milliards de chiffre d’affaire, et qui en terme de production était quasiment ce qui se faisait de mieux en Europe. »

« Alors arrêtons de vouloir faire la chasse aux sorcières. Restons calmes. A l’image de Jean-Michel Aulas (En savoir plus), Eyraud est convaincu que Vincent Labrune, qui est le nouveau président de la LFP », incarne « très bien » le rôle de « commandant » durant cette « tempête » considérable. Les jours et les semaines à venir seront décisifs sur ce conflit entre la LFP et Mediapro. Au final, il se pourrait bien que la Ligue de Football Professionnel négocie avec d’autres diffuseurs pour les droits TV…

