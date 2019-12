Mercato / Real : Pogba, Mbappé… Un autre nom sort du lot pour l’été 2020 !

A priori, le mercato hivernal ne sera pas très animé au Real Madrid. En revanche, le duo Pérez – Zidane devrait dégainer durant l’été 2020.

Pour l’instant, on peut constater que deux grands noms sortent du lot en ce qui concerne la Casa Blanca. Il s’agit de ceux de Paul Pogba (Manchester United) et bien sûr Kylian Mbappé (PSG). Sur le papier, les Madrilènes auront plus de facilités afin de déloger le milieu de terrain. En effet, le board des Red Devils pourrait accepter de céder Pogba contre une belle indemnité de transfert. De son côté, le natif de Lagny-sur-Marne aimerait bien jouer sous les ordres de Zidane au Real.

Les deux hommes entretiennent une très bonne relation depuis plusieurs années. En ce qui concerne Mbappé, le son de cloche est différent. Les décideurs du PSG ne veulent pas vendre l’attaquant français l’année prochaine. A leurs yeux, « KM7 » est tout simplement intransférable. Le tandem Al-Khelaïfi – Leonardo ambitionne de réussir à convaincre le dynamiteur de rempiler au cours des jours ou des semaines à venir. Au final, il n’est pas du tout sûr qu’un Pogba ou qu’un Mbappé soit la première recrue estivale de la Casa Blanca.

Fabian Ruiz piaffe d’impatience !

Selon As, l’heureux élu pourrait bien être Fabian Ruiz. En coulisses, les Merengue accélèrent la cadence au sujet du joueur de Naples. A Santiago Bernabeu, la direction « sait déjà » que le Real Madrid est « la destination choisie par le joueur » âgé de 23 ans. D’ailleurs, l’Espagnol n’a « pas renouvelé » son contrat chez les Partenopei alors que ces derniers voulaient le blinder un peu plus. Les Madrilènes sont donc « optimistes » sur ce dossier dans l’optique de la saison 2020/2021. Notez que « de nombreux grands d’Europe ont frappé à la porte ».

As cite par exemple le FC Barcelone, l’Atletico Madrid ou encore Manchester City. Mais à ce stade, Ruiz a un faible pour la Casa Blanca. Cela a « conduit à l’intensification des contacts avec l’environnement du joueur ». Rappelons que l’été dernier, le président napolitain, Aurelio de Laurentiis, avait « refusé de négocier » avec les courtisans de Fabian Ruiz. Par ailleurs, le milieu axial voulait « assurer sa présence » au sein de l’équipe d’Espagne en vue de l’Euro 2020. Du coup, il n’était pas chaud pour tourner le dos au Stade San Paolo. Aujourd’hui, « la situation est très différente » dans l’optique de l’exercice qui se profile.

Images de IconSport