Finale CAN 2025 : les rassemblements de supporters interdits sur les Champs-Élysées

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal se jouera dimanche soir… sans célébrations sur les Champs-Élysées. À l’approche de ce rendez-vous très attendu, la Préfecture de police de Paris a décidé de reconduire un dispositif strict visant à encadrer les manifestations de supporters dans la capitale.

Dans un arrêté préfectoral publié le 16 janvier, les autorités parisiennes ont formellement interdit tout regroupement de personnes se revendiquant supporters des équipes engagées en finale de la CAN. Cette interdiction concerne un large périmètre stratégique, s’étendant du musée du Louvre jusqu’à la porte Maillot, incluant de facto l’avenue des Champs-Élysées, lieu emblématique des célébrations sportives.

Comme lors des tours précédents de la compétition, la préfecture entend prévenir tout débordement lié à l’issue du match, quel qu’en soit le résultat. L’arrêté précise également que l’usage d’engins pyrotechniques est strictement prohibé dans les zones concernées, afin de limiter les risques pour la sécurité publique.

Ces mesures entreront en vigueur dimanche à partir de 18 heures et resteront applicables jusqu’à lundi à 2 heures du matin. Une plage horaire qui couvre largement le coup d’envoi de la finale, son déroulement et l’après-match, période traditionnellement sensible en cas de victoire ou de défaite.

Cette décision constitue une déception pour de nombreux supporters marocains et sénégalais installés en région parisienne, habitués à se rassembler sur les Champs-Élysées lors des grandes échéances internationales. Les autorités rappellent toutefois que ces restrictions s’inscrivent dans une logique de prévention et de maintien de l’ordre, dans un contexte où les enjeux sportifs et émotionnels sont particulièrement élevés.

La finale Maroc–Sénégal se disputera donc sous haute surveillance, au moins sur le territoire français, tandis que l’ambiance promet d’être tout aussi électrique dans les stades et fan-zones autorisées.