France – Espagne : l’intelligence artificielle détermine le vainqueur 

À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne, les pronostics se multiplient. Selon une projection réalisée par le modèle d’intelligence artificielle d’AVISIA, les Bleus disposeraient d’un très léger avantage pour décrocher leur billet pour la finale.

L’outil accorde 52 % de chances de qualification à l’équipe de France, contre 48 % à la Roja. Une différence minime qui confirme surtout l’extrême équilibre attendu entre deux sélections considérées comme les principales favorites du tournoi. Le choc se disputera ce mardi 14 juillet 2026 à 21 heures au Dallas Stadium d’Arlington.

La France légèrement favorite selon AVISIA

Pour établir ses prévisions, le modèle prend notamment en compte les performances collectives, la forme des joueurs, la profondeur des effectifs, la fraîcheur physique et la capacité des individualités à décider d’une rencontre.

Sur le plan athlétique, la France obtiendrait un indice de fraîcheur de 79 %, contre 75 % pour l’Espagne. Cette petite différence pourrait devenir importante dans la dernière demi-heure, notamment si la rencontre reste longtemps indécise.

Le modèle met également en avant la puissance individuelle des Bleus. Kylian Mbappé, dont la finition est évaluée à 99, représente évidemment la principale menace. Mais Didier Deschamps peut aussi compter sur Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué et Bradley Barcola pour faire basculer la rencontre.

La France reste sur une victoire maîtrisée contre le Maroc en quart de finale. Les Bleus se sont imposés 2-0 grâce à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, confirmant leur efficacité dans les matchs à élimination directe.

L’Espagne reste une menace majeure

Malgré la légère préférence accordée à la France, l’Espagne possède de nombreux arguments. La Roja maîtrise parfaitement le ballon, impose un rythme élevé au milieu de terrain et peut s’appuyer sur des joueurs capables de faire la différence dans les petits espaces.

Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri et Mikel Oyarzabal constituent les principales armes offensives espagnoles. Les hommes de Luis de la Fuente abordent aussi cette demi-finale avec un avantage psychologique : ils ont remporté leurs deux dernières confrontations officielles contre les Bleus.

L’Espagne avait battu la France 2-1 en demi-finale de l’Euro 2024, avant de s’imposer 5-4 dans un match spectaculaire de Ligue des nations en juin 2025. Didier Deschamps a d’ailleurs lui-même présenté la Roja comme la favorite de la compétition à la veille de la rencontre.

Un net avantage français aux tirs au but

La projection devient plus favorable aux Bleus dans l’hypothèse où les deux équipes ne parviendraient pas à se départager après 120 minutes. L’indicateur baptisé AVISIA Penalty Power Score attribue une note de 73 sur 100 à la France, contre seulement 57 sur 100 à l’Espagne.

Cet indice prend notamment en compte la qualité des tireurs, les performances récentes des gardiens et la capacité des joueurs à résister à la pression. Dans ce domaine, la présence de Mike Maignan et de plusieurs tireurs expérimentés placerait la France dans une position plus favorable.

Ces chiffres ne garantissent toutefois rien. Un modèle prédictif fournit seulement une estimation à partir des données disponibles. Un fait de jeu, une expulsion, une blessure ou un éclair individuel peut totalement modifier le scénario d’une rencontre aussi équilibrée.

Avec seulement quatre points d’écart entre les deux probabilités de qualification, AVISIA annonce surtout une demi-finale extrêmement indécise. La France possède un léger avantage statistique, mais l’Espagne reste parfaitement capable de prolonger sa récente domination face aux Bleus.