Angleterre – Argentine : Julián Álvarez fait une promesse à Messi

Julián Álvarez ne cache plus l’objectif de l’Argentine. Après avoir envoyé l’Albiceleste en demi-finale de la Coupe du monde 2026 grâce à son but contre la Suisse, l’attaquant argentin a promis que toute l’équipe donnerait tout pour permettre à Lionel Messi de soulever une nouvelle fois le trophée.

À 39 ans, le capitaine argentin dispute probablement son dernier Mondial. Pour ses partenaires, cette perspective ajoute une dimension émotionnelle particulière à chaque rencontre. Álvarez l’a résumé par une formule forte : « Nous allons tout donner pour que Messi remporte encore la Coupe du monde. Chaque match est une bataille pour lui. »

✨🇦🇷 Julián Álvarez: “We are gonna give everything to make sure Messi wins the World Cup again”. “Every game is a battle for him”. 12 juillet 2026

« La première chose que j’ai faite a été de le prendre dans mes bras »

Les propos de Julián Álvarez ont été prononcés dans la foulée de la qualification difficile de l’Argentine contre la Suisse. L’Albiceleste s’est imposée 3-1 après prolongation, au terme d’un quart de finale longtemps indécis.

Alexis Mac Allister avait ouvert le score sur un corner délivré par Lionel Messi, avant l’égalisation de Dan Ndoye. Alors que la rencontre semblait se diriger vers une séance de tirs au but, Álvarez a libéré l’Argentine d’une frappe lointaine à la 112e minute. Lautaro Martínez a ensuite inscrit le troisième but argentin.

Après sa réalisation, l’attaquant s’est immédiatement dirigé vers Messi. Dans les extraits plus longs de son intervention relayés après la rencontre, il explique que son premier réflexe a été de prendre le capitaine dans ses bras, tant il avait mesuré les efforts fournis par le numéro 10 durant ce combat.

« Chaque match est une bataille pour lui. La première chose que j’ai faite après avoir marqué a été de le prendre dans mes bras. Nous avons vu à quel point il avait ressenti l’intensité de ce match », a notamment confié Álvarez.

L’ancien joueur de Manchester City a également reconnu que l’Argentine aurait aimé régler la rencontre plus tôt. Mais, comme depuis le début de la compétition, les champions du monde ont encore dû souffrir avant d’arracher leur qualification. « Nous sommes parmi les quatre meilleures équipes. Nous atteignons nos objectifs et nous savions que ce ne serait pas facile », a-t-il expliqué après la rencontre.

Tout un groupe mobilisé autour de Messi

Cette volonté d’aider Messi à conserver son titre ne relève pas seulement de l’émotion. Elle traduit aussi la place particulière occupée par le capitaine au sein de l’effectif de Lionel Scaloni. Álvarez a grandi en admirant le huituple Ballon d’Or avant de devenir son partenaire en sélection et de remporter avec lui la Coupe du monde 2022.

Avant le début du tournoi, l’attaquant avait déjà expliqué que toute l’équipe connaissait l’importance potentiellement historique de cette édition pour Messi. Il avait insisté sur le fait que les joueurs argentins voulaient profiter de chaque match disputé à ses côtés et tenter de l’accompagner jusqu’au bout une nouvelle fois.

La campagne 2026 confirme cette mobilisation. Messi a déjà inscrit huit buts dans la compétition et reste au coude-à-coude avec Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs. Sa série de matchs consécutifs en marquant s’est arrêtée contre la Suisse, mais il a encore été décisif grâce à sa passe sur le but de Mac Allister.

De son côté, Julián Álvarez continue d’assumer son rôle dans les moments importants. Son but contre la Suisse a envoyé l’Argentine dans une nouvelle demi-finale et confirmé sa capacité à répondre présent lorsque le tournoi entre dans sa phase décisive.

L’Angleterre comme prochain immense obstacle

L’Argentine affrontera désormais l’Angleterre le mercredi 15 juillet à Atlanta pour une place en finale. Une affiche historique, chargée de souvenirs depuis les confrontations de 1966, 1986, 1998 et 2002.

Pour Messi, cette rencontre aura une particularité supplémentaire : ce sera la première fois de sa carrière internationale qu’il affrontera la sélection anglaise. Le capitaine argentin a reconnu attendre ce rendez-vous avec impatience, qualifiant l’Angleterre de grande équipe et de puissance du football mondial.

Les Three Lions arriveront avec un groupe porté par Jude Bellingham, Harry Kane et Phil Foden. L’Argentine, elle, pourra compter sur son expérience, son caractère et sa capacité désormais bien connue à survivre aux scénarios les plus difficiles.

À deux matchs d’un nouveau sacre, le message de Julián Álvarez est donc limpide : l’Albiceleste ne joue pas seulement pour défendre son titre. Elle joue aussi pour offrir à Lionel Messi une dernière page encore plus grande dans l’histoire de la Coupe du monde.