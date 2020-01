Mercato : OM, OL… Un très bon buteur français mis en vente !

Les décideurs de l’OM ou encore l’OL doivent s’intéresser de près au cas Kevin Gameiro (Valence) pendant ce mercato.

A en croire une information relayée par la Cadena Cope jeudi (hier), le buteur âgé de 32 ans est sur la liste des transferts à Valence ! Au niveau financier, les Chés sont disposés à vendre Gameiro contre une indemnité de transfert d’environ « 14M » d’euros. A la base, l’homme d’affaires Peter Lim envisageait de « vendre l’attaquant français l’été prochain ». Mais il désire « rajeunir l’effectif dans les meilleures délais ». Autrement dit, lors de cette seconde partie de saison et donc dans le cadre de ce mercato hivernal. Lim est « prêt à écouter les offres jusqu’au 31 janvier pour Gameiro ». Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 18 matches cette saison, l’ancien joueur du PSG va-t-il revenir dans l’Hexagone ?

La Cadena Cope rappelle que l’écurie de l’Olympique Lyonnais « s’est déjà intéressée à Gameiro » dans le passé. Les blessures sérieuses de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde obligent les Gones à se renforcer sur le plan offensif. La venue d’un chasseur de buts redoutable et expérimenté comme Kevin Gameiro (209 matches de Ligue 1, 76 buts – 193 rencontres de Liga, 68 buts…) pourrait faire le plus grand bien à l’OL. Quid de l’OM ? Actuellement, l’entraîneur portugais André Villas-Boas s’appuie sur Dario Benedetto en tant que numéro neuf. Depuis son arrivée, l’Argentin donne souvent satisfaction en Ligue 1.

L’OM déjà « out » pour Gameiro ?

Mais si cela se goupillait mal pour lui (méforme durable, blessure…) – ce qu’on ne lui souhaite pas – alors « AVB » n’aurait pas beaucoup de solutions séduisantes pour remplacer « Pipa ». Problème : les décideurs de l’OM n’ont pas les épaules solides pendant ce mercato. Leur objectif prioritaire est de dégraisser l’effectif afin de renflouer les caisses. Par conséquent, on imagine mal que les Marseillais misent 14 millions sur Gameiro. A la rigueur, peut-être qu’un prêt de six mois pourrait être envisageable… et encore au Vélodrome. Au final, l’OL est une destination plus crédible que l’OM pour Kevin Gameiro qui est en difficulté à Valence.

Images de IconSport