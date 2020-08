Juventus – OL : Garcia et le révélateur, Aulas n’oublie personne

Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas étaient aux anges après le match entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais.

En 8e de finale retour de la Ligue des Champions, les Gones se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1. Malgré cela, ils se sont qualifiés pour le « Final 8 » de la C1 grâce à leur succès acquis à l’aller (1-0). Après ce duel européen, Garcia a déclaré être « fier » de ce que son équipe « a démontré » face à la Vieille Dame.

Pour l’ancien coach de l’OM, l’équipe lyonnaise a « eu du talent, de la souffrance, de l’esprit de corps, de l’intelligence aussi ». A ses yeux, « il fallait faire un exploit » après celui déjà réalisé « à l’aller ». Rudi Garcia considère que l’OL « a mérité d’aller en quarts » même s’il a « perdu ce soir ».

Garcia et la démonstration de ce qu’il pensait

Le technicien rhodanien juge que désormais ses joueurs savent qu’ils peuvent former une escouade redoutable. « Si les joueurs avaient besoin d’une preuve qu’on peut être une grande équipe, ils l’ont. On rejoint les huit meilleures équipes d’Europe. » En quart de finale, l’Olympique Lyonnais devra en découdre avec Manchester City.

En effet, les Citizens ont réussi à composter leur ticket pour ce tour en éliminant le Real Madrid (2-1, 2-1). Sur le papier, l’équipe de Pep Guardiola sera favorite avant la confrontation contre l’OL. Toutefois, sur un match tout est possible. Après avoir sorti la Juve, qui était un gros morceau, le club de la capitale des Gaules est prêt à réaliser un autre exploit retentissant en Ligue des Champions.

Aulas en mode remerciements

Pour sa part, le président Jean-Michel Aulas s’est exprimé via Twitter. L’homme d’affaires a envoyé une vague de mercis. « @OL @FFF merci aux joueurs , à Rudi et son staff et à tous nos supporters qui ont poussés pour cette 10ème qualification en 1/4 de coupe Européenne .. Merci à Noël (Le Graët) président de la FFF et Pierre Sansonoff de nous avoir supportés et aidé à vaincre l’ogre Juventus ! #OL. »

Images de IconSport