Rangers : Gerrard au septième ciel… grâce à un but « red »

Le manager des Glasgow Rangers, Steven Gerrard, continue de suivre son club de cœur. Autrement dit, Liverpool.

Dimanche (hier), les Reds ont battu Everton dans le cadre du 3e tour de la FA Cup (1-0). C’est le jeune milieu axial Curtis Jones (18 ans) qui a inscrit le but décisif. L’Anglais a expédié une frappe enroulée sublime dans les filets adverses et fait chavirer Anfield (voir ci-dessous).

Apparemment, cette réalisation n’a pas échappé à Gerrard… qui était également un tireur de loin redoutable lorsqu’il portait le maillot de Liverpool. Par le biais de son compte Instagram, « Stevie G » a publié une photo de Jones avec le message : « Love it kid ».

Gerrard pour succéder à Klopp ?

Pour accompagner ce dernier, Steven Gerrard a mis deux émoticônes : une flamme et un cœur rouge. Finalement, le coach des Rangers a apprécié le but de Curtis Jones, la qualification de Liverpool en FA Cup… et l’élimination du rival honni – Everton – sur la pelouse d’Anfield.

Pour l’instant, Gerrard sait qu’il ne peut pas atterrir sur le banc du club de la Mersey. En effet, Jürgen Klopp effectue du très bon boulot à Anfield. Après avoir conquis la Ligue des Champions la saison passée, son équipe est bien partie afin de remporter le titre de champion d’Angleterre. En C1, Liverpool défiera l’Atletico Madrid en 8es de finale.

