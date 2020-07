Mercato / Barça : un soutien très important pour Griezmann

L’attaquant Antoine Griezmann peut compter sur… Luis Suarez afin de le défendre bec et ongles au FC Barcelone.

Performant contre Villarreal (4-1), avec à la clé un but sublime, Griezmann n’a pas été aligné d’entrée de jeu face à l’Espanyol Barcelone (1-0). L’attaquant français a dû attendre la 71e minute pour remplacer Arturo Vidal. Après la rencontre, son coéquipier uruguayen Luis Suarez a rappelé tout d’abord que « c’est l’entraîneur qui décide » de son onze titulaire.

Objectif : « trouver la meilleure formule possible » pour le trident Suarez – Griezmann – Messi. « El Pistolero » a indiqué que lui, « La Pulga » et « AG7 » apprennent encore « à se connaître » notamment sur le terrain. Lucidement, Luis Suarez a souligné le fait que « c’est la première année d’Antoine ici ». Ce n’est donc « pas si simple de trouver les automatismes ».

Griezmann doit convaincre Setien

De toute évidence, l’ancienne star de l’Atletico Madrid a encore du pain sur la planche pour convaincre Quique Setien de le titulariser plus fréquemment. Pour cela, Griezmann doit être performant lors des entraînements et bien sûr des matches même lorsqu’il dispose d’un temps de jeu réduit (remplaçant). En tout cas, son départ n’est pas d’actualité au Camp Nou et ce malgré la rumeur tenace qui se nomme… PSG (En savoir plus).

Images de IconSport