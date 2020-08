Manchester City – Lyon : Guardiola veut chasser un fantôme

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, s’est exprimé après l’élimination par l’OL en quart de finale de la Ligue des Champions (3-1).

Lors d’un entretien relayé par BT Sport, Guardiola a déclaré que lui et ses joueurs arriveront « peut-être » un jour « en demies » de la C1. Mine de rien, c’est la troisième fois d’affilée que les Citizens échouent en quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans l’ensemble, Guardiola pense que ses troupes ont montré des belles choses contre l’OL.

« Lors des 20 premières minutes, nous avons eu du mal à trouver des espaces pour attaquer. La deuxième période a été bonne, nous étions présents. Je pense que nous étions meilleurs mais nous n’avons pas été parfaits », a déploré simplement le coach espagnol.

Guardiola et le plafond de verre…

Pour lui, les Mancuniens ont « fait beaucoup de bonnes choses mais cela n’a pas été suffisant » pour venir à bout de l’Olympique Lyonnais. Pep Guardiola a mis l’accent sur le fait qu’il y a eu « des erreurs » commises dans la « surface à des moments importants ».

Finalement, lui et ses joueurs sont « déçus » de quitter la C1 à ce stade. Guardiola espère que Manchester City pourra « réussir à briser ce plafond de verre »… et donc à intégrer le dernière carré de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra réussir à ne plus être hanté par un fantôme toujours bien présent…

