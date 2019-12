Mercato / Man City : Guardiola a une seule réserve pour son futur

Le manager Pep Guardiola aimerait bien rester encore un bout de temps sur le banc de touche de Manchester City.

Rappelons que le contrat du coach espagnol expirera à l’Etihad Stadium le 30 juin 2021. Des médias britanniques ont mis en avant le fait que le board des Citizens pourrait proposer un nouvel engagement à Guardiola. A vrai dire, ce dernier aimerait bien s’inscrire un peu plus dans la durée à Manchester City.

« J’ai dit à plusieurs reprises à quel point c’était incroyablement bon pour moi ici. Bien sûr, je voudrais rester autant que possible. C’est donc mon désir. Mais je veux être sur que c’est la meilleure chose pour le club », a-t-il nuancé selon Sky Sports. En clair, Guardiola croit qu’en matière de football, « un an et demi représente beaucoup de temps pour un manager ».

Guardiola mise sur la patience à City

L’ancien guide du Bayern et du FC Barcelone ne sait pas ce qui se passera en ce qui le concerne. Un jour ou l’autre, les dirigeants mancuniens pourraient choisir, par exemple, de le débarquer au profit d’un autre manager. Pep Guardiola veut donc voir « ce qui se passera » au cours des mois à venir.

Il espère que lui et les Citizens prendront une « décision » vraiment « parfaite pour les deux parties » prochainement. A ses yeux, il n’y a « pas de précipitation », en vue d’une prolongation, puisque son bail actuel expirera seulement à l’issue de la saison qui se profile.

Images de IconSport