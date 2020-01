Mercato / Man City : Arteta veut un joueur de… Guardiola !

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a des vues sur le défenseur central John Stones qui évolue à Manchester City.

Blessures, performances décevantes… L’international anglais âgé de 25 ans vit une saison difficile chez les Citizens. Stones a disputé 14 matches toutes compétitions confondues (1 passe décisive). Lors de ce mercato hivernal, l’ancien joueur d’Everton se pose certainement des questions à propos de son avenir. John Stones sait que son temps de jeu réduit à Manchester City pourrait lui coûter sa place en équipe d’Angleterre.

Le défenseur central ne veut pas rater l’Euro 2020. Afin de relancer sa carrière, le natif de Barnsley pourrait miser sur un départ. Selon The Sun, Mikel Arteta aimerait bien pouvoir s’appuyer sur lui. L’Espagnol possède un point commun avec Stones : l’agence qui gère leurs intérêts respectifs. Même un prêt jusqu’au 30 juin 2020 ferait plaisir à Arteta qui a besoin de renforcer son équipe d’Arsenal à bon nombre de postes.

Stones aurait discuté avec son conseiller

Une source proche du dossier a fait savoir que John Stones chercherait vraiment une porte de sortie. « Il était à Londres pour voir son agent la semaine dernière et il devrait revenir cette semaine. Il sait que s’il veut ressusciter sa carrière en Angleterre, il doit avoir plus de temps de jeu sur le terrain. Arteta a besoin de défenseurs, donc ça pourrait être parfait pour les deux. »

Reste à savoir si Pep Guardiola pourrait accepter de céder, ou non, l’Anglais à son ancien adjoint… Mikel Arteta. On peut penser que pour une durée de six mois, le coach espagnol ne verrait pas trop d’un mauvais œil ce départ. Par ailleurs, Manchester City et Arsenal ne jouent pas dans la même cour cette saison en Premier League. Les Citizens (2es, 47 points) distancent largement les Gunners (10e, 28 points).

