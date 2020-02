Real Madrid – Man City : Guardiola se méfie de la bête blessée

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, ne s’est pas enflammé après le succès sur la pelouse du Real Madrid.

Les Citizens se sont imposés sur le score de 2 buts à 1, à Santiago Bernabeu, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les Mancuniens ont pris une option sur la qualification. Mais lors d’un point presse, Guardiola a fait part de sa prudence avant le deuxième acte programmé le 17 mars prochain.

Pour lui, « s’il y a une équipe qui peut changer le cours des choses, c’est le Real Madrid ». Le coach espagnol a ajouté qu’il y a « des hauts et des bas », pour chaque équipe, en Ligue des Champions. Il est vrai que cette compétition est très relevée et que chaque match, ou presque, est difficile à négocier à partir des 8es de finale.

Guardiola sait que de l’eau va couler sous les ponts

L’ancien technicien du Bayern Munich et du FC Barcelone a précisé que « le chemin est encore long » pour la qualification en quarts de finale. Même si lui et ses joueurs sont « heureux » d’avoir triomphé « au Bernabeu », « rien n’est encore gagné » avant le bras de fer programmé dans un peu moins de trois semaines.

Avant ce duel Manchester City – Real Madrid, les Citizens devront affronter notamment Aston Villa (League Cup), Sheffield Wednesday (FA Cup), Manchester United et Burnley. Objectifs pour Pep Guardiola et les Mancuniens : consolider la deuxième place du classement en Premier League (7 points d’avance sur Leicester actuellement) et briller dans le cadre des coupes nationales.

Images de IconSport