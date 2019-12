Mercato / Barça : une légende française sur le banc en 2020 ?

Pour le quotidien Sport, certains dirigeants du FC Barcelone aimeraient bien voir Thierry Henry débarquer l’année prochaine.

Actuellement, il est difficile de savoir si Ernesto Valverde sera toujours, ou non, sur le banc du Barça lors de la saison 2020/2021. Le contrat du coach espagnol âgé de 55 ans expirera en juin prochain. A ce moment-là, cela fera trois ans que Valverde sera le coach du FC Barcelone. A défaut de remporter le titre en Liga et/ou de briser la malédiction en Ligue des Champions (AS Rome, Liverpool…), le technicien pourrait quitter le navire. Selon Sport, des décideurs du club catalan songent à… Thierry Henry afin de le remplacer. A vrai dire, cette information est surprenante… Jusqu’à présent, la légende française n’a pas fait ses preuves en tant qu’entraîneur principal.

Après avoir épaulé le sélectionneur belge Roberto Martinez, Henry avait officié à Monaco entre octobre 2018 et… janvier 2019. L’ex-attaquant n’avait pas réussi à remettre l’équipe monégasque sur les rails. Du coup, il avait été remplacé par son prédécesseur, Leonardo Jardim, au Stade Louis II… A sa décharge, le groupe de l’ASM était déjà en grande difficulté. En prime, Thierry Henry n’avait pas bénéficié d’assez de temps pour changer les choses. Le mois dernier, l’entraîneur rebondissait de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, il s’était engagé en faveur de l’Impact Montréal qui est une franchise de Major League Soccer (MLS).

Des points positifs pour Henry, mais…

Il avait paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2021 avec une année de rab en option. Sur le papier, on imagine donc assez mal que les gestionnaires du Barça essaient de recruter Henry en 2020… En Catalogne, les noms de Ronald Koeman, Marcelo Gallardo, Erik Ten Hag ou encore Jordi Cruyff sortent du lot. N’oublions pas non plus de citer ceux de Pep Guardiola (Manchester City) ou encore Luis Enrique (sélectionneur de l’Espagne). Sport précise que Thierry Henry et Eric Abidal entretiennent « une excellente relation ».

Au sein du vestiaire, le Français s’entend bien également avec Lionel Messi, Sergio Busquets ou encore Gérard Piqué qui sont des leaders incontournables. Par ailleurs, Henry est vu – par ses partisans au Barça – comme étant « un excellent ambassadeur du club » suite à son passage entre 2007 et 2010. Il y a quelques années, le président Josep Maria Bartomeu avait confié à « TH » qu’il serait « toujours » chez lui au Camp Nou. De là à penser qu’il débarquera l’année prochaine en lieu et place d’Ernesto Valverde…

