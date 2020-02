Milan AC – Inter : pour Ibrahimovic, c’était le jour et la nuit…

L’attaquant suédois du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic, s’est exprimé suite à la défaite de son équipe face à l’Inter Milan (2-3).

A vrai dire, on a assisté à un match assez incroyable à San Siro. En effet, les Rossoneri avaient fait le plus dur en marquant deux buts. Mais les Nerazzurri ont été bien plus performants en seconde période. Leurs efforts ont fini par payer puisqu’ils se sont imposés sur le score de 3 buts à 2. Après la rencontre, Ibrahimovic a mis l’accent sur le fait que le Milan AC avait « besoin de plus d’expérience » dixit Sky Italia.

Histoire de « gérer » bien mieux « un double avantage » au tableau d’affichage. Auteur d’une passe décisive et d’un but contre l’Inter, l’ancien joueur du LA Galaxy a ajouté que « c’est difficile d’expliquer ce derby ». A ses yeux, « la première mi-temps était presque parfaite » pour le Milan AC. Mais la « seconde » a été cauchemardesque.

Ibrahimovic a vu le château s’écrouler

Pourtant, lui et ses coéquipiers savaient qu’ils devaient « faire attention durant les quinze premières minutes » de cet acte. Zlatan Ibrahimovic a le sentiment que l’équipe a « perdu confiance » lorsque Marcelo Brozovic a scoré à la 51e minute de jeu. « On n’a plus appuyé, tout est tombé », a-t-il déploré.

Enfin, « Ibra » a envoyé un pic à l’Inter Milan pour une raison précise. « J’attendais plus de l’Inter en première mi-temps. Cela ne ressemblait certainement pas à une équipe située à la deuxième place », a-t-il lâché. Toutefois, Zlatan Ibrahimovic a admis, dans la foulée, que les Nerazzurri avaient « montré » en seconde période pourquoi ils figuraient là en Serie A.

Images de IconSport