Mercato / Milan AC : Ibrahimovic met une cartouche au PSG

Le buteur Zlatan Ibrahimovic (Milan AC) a laissé entendre qu’il ne voulait pas vraiment porter le maillot du PSG pour une raison précise.

Lors d’un point presse, relayé sur le site officiel des Rossoneri, Ibrahimovic a fait un clin d’œil aux supporters du club italien. L’attaquant suédois a déclaré avoir « une très bonne relation avec les fans, très positive » et ce depuis de nombreuses années. « Ibra » ressent vraiment « leur enthousiasme » comme lors de sa « première expérience » au Milan AC. Pour Zlatan Ibrahimovic, c’est « important d’avoir leur soutien ». Le natif de Malmö a assuré être « prêt » à relever le défi milanais. L’ancien joueur du Los Angeles Galaxy est pressé de s’exprimer avec ses nouveaux coéquipiers. A la question de savoir pourquoi il a dit « oui » aux Rossoneri cet hiver, le Scandinave a expliqué que le challenge l’intéresse au plus haut point.

« Après le dernier match disputé à Los Angeles, j’avais reçu l’appel de Paolo Maldini. A 38 ans, j’avais plus de demandes qu’à 20… Je cherchais la dernière montée d’adrénaline pour donner à nouveau mon maximum. » En plus de Maldini, notez que Zvonimir Boban l’avait aussi contacté afin de lui faire savoir qu’il désirait ardemment le recruter. « Ce n’était pas une décision difficile. Quand j’avais quitté Milan, je ne le voulais pas. C’était un choix de club », a-t-il lâché. Les dirigeants et les supporters du PSG apprécieront (sic)… Aujourd’hui, Ibrahimovic croit que « l’important » est qu’il soit de nouveau « là » afin d’aider l’équipe lombarde à remonter la pente.

Ibrahimovic n’est pas rassasié !

Ibrahimovic veut « améliorer les choses autant que possible » étant donné que le Milan AC est un club qu’il « aime » et « respecte beaucoup ». Pour « Ibra », « l’histoire ne peut pas changer » sur la planète football. A ses yeux, « Milan est toujours Milan » malgré plusieurs saisons sans saveur à San Siro. Zlatan Ibrahimovic a promis de « travailler beaucoup, dur et fort » à Milanello. Objectif : continuer de faire de son « mieux sur le terrain ». Le Suédois s’est dit prêt à « souffrir » et il attend « beaucoup » de ses « coéquipiers également » à l’entraînement et lors des matches.

A vrai dire, Ibrahimovic ne sait « pas ce qui n’a pas fonctionné jusqu’à présent ». Mais peu importe… Il veut relever ce grand « défi » en se donnant « toujours à 200% » au quotidien. Le footballeur âgé de 38 ans a précisé qu’il n’a « jamais perdu » sa « passion » pour ce qu’il a entrepris jusqu’à présent. Ibrahimovic a donc les crocs à l’heure d’entamer le dernier grand tournant de sa carrière de joueur au très haut niveau.

