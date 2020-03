Inter : le président se lâche contre les autorités

Le président de l’Inter Milan, Steven Zhang s’est élevé contre le président de la Ligue italienne dans sa gestion du coronavirus.

En raison de l’épidémie de coronavirus qui touche le pays, la Ligue italienne a choisi de déprogrammer plusieurs rencontres de Serie A. Suite à ces perturbations de calendrier, le président de l’Inter Milan, Steven Zhang s’est élevé contre le patron de l’instance Paolo Dal Pino, qu’il accuse notamment de ne pas avoir consulté les clubs avant de prendre ses décisions.

Steven Zhang : « le plus gros et sombre clown que j’aie jamais vu »

« Jouer avec le calendrier et toujours mettre la santé publique au deuxième plan. Vous êtes probablement le plus gros et sombre clown que j’aie jamais vu », a-t-il lâché sur Instagram. 2″4 heures, 48 heures, 7 jours ? Et quoi d’autre ? Quelle est votre prochaine étape ? (…) Et maintenant, vous parlez d’esprit sportif et de compétition loyale ? Et si nous ne protégions pas nos joueurs ou nos entraîneurs et leur demandions de jouer pour vous sans arrêt ? », a-t-il poursuivi.

« Oui, je vous parle, notre président de Ligue, Paolo Dal Pino ! Honte à vous. Il est temps de vous lever et de prendre vos responsabilités ! C’est ce que nous faisons en 2020 ! Tout le monde, peu importe si vous êtes fan d’Inter ou de Juve ou pas fan du tout. Faites attention s’il vous plaît ! C’est la chose la plus importante pour vous, votre famille et notre société », a conclu Steven Zhang, particulièrement remonté face à la gestion de cette crise sanitaire.

