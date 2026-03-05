Ivan Rakitic tranche entre Xavi, Iniesta et Modric et son choix surprend

Ivan Rakitic a eu le privilège d’évoluer aux côtés de Xavi Hernández et Andrés Iniesta au FC Barcelone, tout en partageant le vestiaire de Luka Modric avec la sélection croate. Trois légendes, trois styles différents… et une question presque impossible : lequel choisir ?

Invité à trancher par le compte officiel de la Ligue des champions, l’ancien milieu du Barça s’est retrouvé face à un dilemme que peu de joueurs peuvent réellement comprendre.

Iniesta ou Modric ?

Rakitic n’a pas hésité lorsqu’il s’est agi de parler du talent pur. Pour lui, Andrés Iniesta reste une référence absolue.

Le Croate a toujours salué la capacité unique de l’Espagnol à transformer un match par une simple inspiration. Vision, élégance, créativité : Iniesta représentait pour beaucoup l’essence même du jeu du FC Barcelone à son apogée.

Aux côtés du maestro espagnol, Rakitic a remporté plusieurs titres majeurs, dont la Ligue des champions en 2015. Une période dorée qui a marqué sa carrière.

Concernant Luka Modric, le regard de Rakitic est différent. Les deux hommes ont écrit l’histoire avec la Croatie, notamment lors de la Coupe du monde 2018, conclue par une finale mémorable face à la France.

Pour Rakitic, le joueur du Real Madrid incarne avant tout une mentalité exceptionnelle.

« Je choisis Modric pour sa compréhension du jeu, sa mentalité et sa carrière », a-t-il expliqué. « Il est encore en activité et il a encore beaucoup à montrer. »

Une reconnaissance forte pour celui qui a remporté le Ballon d’Or 2018 et qui reste, à presque 40 ans, l’un des maîtres du milieu de terrain européen.

Xavi, le partenaire qu’il aurait voulu plus longtemps

Mais le moment le plus marquant de cette comparaison concerne finalement Xavi Hernández.

Lorsque Rakitic évoque l’ancien chef d’orchestre du Barça, c’est avec un certain regret. S’il reconnaît son rôle de meilleur passeur parmi les trois, il révèle surtout qu’il aurait aimé partager davantage de saisons avec lui.

« Je n’ai passé qu’une seule année avec lui. J’aurais aimé en profiter davantage », a confié le Croate.

Une phrase qui résume l’immense influence de Xavi dans le jeu du FC Barcelone. Véritable cerveau du fameux tiki-taka, l’Espagnol dictait le tempo des matches avec une précision presque chirurgicale.

Au final, Rakitic n’a pas vraiment désigné un seul vainqueur. Son témoignage rappelle surtout à quel point ces trois milieux de terrain ont marqué leur époque.

Iniesta pour la magie, Modric pour la mentalité et la longévité, Xavi pour la vision et la maîtrise du jeu.