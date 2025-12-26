Jean Louis Gasset est mort, le message émouvant de l’OM

C’est une disparition qui a profondément touché le football français. Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans. Technicien respecté et figure reconnue du banc de touche tricolore, il avait accepté, en février 2024, de répondre à l’appel de l’Olympique de Marseille pour assurer une mission délicate, dans un contexte sportif tendu, après le départ de Gennaro Gattuso.

Ce vendredi après-midi, le club phocéen a officialisé la nouvelle et rendu hommage à son ancien entraîneur à travers un communiqué empreint d’émotion. L’OM y salue bien plus qu’un simple passage sur son banc.

À Marseille, Jean-Louis Gasset avait apporté son expérience, son calme et une forme de stabilité dans une période agitée. Son approche humaine, sa capacité d’écoute et son sens de l’équilibre avaient rapidement été appréciés au sein du vestiaire, mais aussi par la direction du club. Fidèle à sa réputation, il avait su apaiser, structurer et redonner un cadre, sans jamais chercher la lumière.

Dans son message, l’Olympique de Marseille souligne la perte « d’un homme de football respecté », attaché aux valeurs du jeu et à l’humain, et adresse ses condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de ceux qui ont travaillé à ses côtés au fil de sa carrière.

«L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport. À Marseille, il a su apporter son calme, son sens de l’équilibre et son regard avisé. Apprécié des joueurs comme des dirigeants, il laissait derrière lui l’image d’un homme juste, à l’écoute, profondément respecté dans le vestiaire comme en dehors. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Jean-Louis Gasset restera à jamais dans la mémoire du football français et dans l’histoire de l’OM», lit-on dans le communiqué du club phocéen.