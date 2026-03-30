Jérémy Doku : l’ailier belge de Manchester City

Le 17 mars 2026, Manchester City s’est incliné 2-1 face au Real Madrid à l’Etihad Stadium, synonyme d’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Jérémy Doku a pourtant pesé sur la rencontre, délivrant la passe décisive sur le but d’Erling Haaland et voyant un but lui être refusé pour hors-jeu. Ironie du sort, ce même ailier belge avait été l’homme du match aller au Santiago Bernabéu quelques mois plus tôt.

Brillant en Ligue des Champions mais éliminé : Doku à la croisée des chemins

La saison 2025-2026 de Manchester City en Ligue des Champions restera comme un rendez-vous manqué. Battu 3-0 au Santiago Bernabéu lors du match aller le 11 mars, le club mancunien a tenté de renverser la vapeur à l’Etihad le 17 mars. Jérémy Doku y a mis tout ce qu’il avait : une passe décisive sur le but d’Haaland, un but refusé pour hors-jeu à la 62e minute, et une activité constante sur son côté gauche. Le Real Madrid a tenu son avantage et s’est qualifié pour les quarts.

Ce double affrontement illustre pourtant toute la valeur de Doku dans ce Manchester City en reconstruction. Dans la phase de ligue, le Belge s’est imposé comme le dribleur le plus prolifique de toute la compétition avec 4 dribbles réussis par match en moyenne, devant Lamine Yamal. Dès le match aller en décembre à Madrid, sans but ni passe décisive au compteur, il avait été désigné homme du match par les observateurs.

Sur le plan collectif, City accuse un retard important sur Arsenal en Premier League, et l’élimination européenne plombe un peu plus une saison décevante. Dans ce contexte, l’avenir de plusieurs joueurs se pose, et Doku ne fait pas exception. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier n’a pas encore obtenu les garanties de temps de jeu qu’il réclame. L’Atlético Madrid a identifié cette faille. Selon plusieurs sources espagnoles et belges, le club madrilène serait prêt à formuler une offre avoisinant les 60 millions d’euros pour recruter le Diable Rouge dès cet été, le voyant comme le successeur idéal d’Antoine Griezmann dans le secteur offensif.

Qui est Jérémy Doku ?

Jérémy Doku fait partie de cette génération de joueurs belges formés dans les académies du plat pays, devenus des références du football européen. Né le 27 mai 2002, il a grandi dans un quartier populaire d’Anvers avant de gravir les échelons à une vitesse remarquable.

Né à Borgerhout, des racines ghanéennes

Jérémy Doku naît à Borgerhout, un district dense et populaire de la ville d’Anvers, en Belgique. Ses parents sont d’origine ghanéenne, et il détient lui-même la double nationalité belge et ghanéenne. C’est finalement vers les Diables Rouges qu’il s’est tourné, une décision qui l’a mené à disputer plusieurs grandes compétitions mondiales dès l’âge de 18 ans.

Une enfance marquée par le football de rue

Comme beaucoup de joueurs issus de Borgerhout, Doku grandit balle au pied dans les rues du quartier. Ce contexte façonne son style : la prise de risque, le dribble instinctif, la capacité à jouer dans des espaces réduits. C’est Romelu Lukaku qui, bien avant que Doku ne signe son premier contrat professionnel, l’incite à rejoindre Anderlecht — le même chemin que lui avait emprunté. Un conseil décisif, qui oriente le jeune Anversois vers la meilleure académie de football du pays plutôt que vers Liverpool, où il avait pourtant effectué des essais remarqués sous Jürgen Klopp.

Le parcours en club de Jérémy Doku

En moins de cinq ans, il passe de l’académie d’Anderlecht à Manchester City, l’un des clubs les plus titrés d’Europe.

La formation et les débuts à Anderlecht (2018-2020)

Doku signe son premier contrat professionnel au RSC Anderlecht à l’été 2018, à seulement 16 ans. Il intègre rapidement le groupe pro et fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2019-2020. Ses premières semaines marquantes en compétition officielle s’enchaînent rapidement :

1er décembre 2019 : premier but professionnel face à KV Ostende en championnat

5 décembre 2019 : premier but en Coupe de Belgique contre Excel Mouscron

2 mars 2020 : masterclass contre Zulte Waregem — deux buts et une passe décisive dans une victoire 7-0

L’éclosion au Stade Rennais (2020-2023)

Le 5 octobre 2020, Doku rejoint la Bretagne pour 26 millions d’euros plus des bonus. Ses débuts sont difficiles, comme souvent pour un adolescent débarquant dans un championnat plus exigeant physiquement. Il monte en puissance à partir de décembre 2020, enchaîne les passes décisives, et inscrit son premier but rennais le 20 mars 2021 face à Metz. Sa deuxième saison est freinée par les blessures, avec seulement 14 apparitions en Ligue 1. C’est lors de la saison 2022-2023 qu’il franchit un palier décisif : six buts en championnat, dont un effort solitaire spectaculaire à Ajaccio — une course depuis sa moitié de terrain jusqu’au but adverse. Rennes termine quatrième, et Doku s’impose comme l’un des ailiers les plus redoutables du championnat.

Manchester City et Pep Guardiola (depuis 2023)

À l’été 2023, Manchester City débourse 65 millions d’euros pour s’attacher ses services — le transfert le plus cher de l’histoire du Stade Rennais. Doku arrive dans un effectif XXL, avec une concurrence immédiate sur les ailes.

Saison Compétition Apparitions Buts Passes décisives 2023-2024 Toutes compétitions 35 5 8 2024-2025 Toutes compétitions 28 3 5 2025-2026 Toutes compétitions (à mi-saison) 22 3 6

Pep Guardiola salue régulièrement son explosivité et sa capacité à créer le danger à chaque prise de balle, allant jusqu’à le désigner meilleur joueur sur le terrain lors du match aller à Madrid en décembre 2025, malgré l’absence de but ou de passe décisive à son compteur ce soir-là.

Jérémy Doku avec les Diables Rouges

Doku a choisi la Belgique dès son plus jeune âge, malgré son éligibilité pour le Ghana via ses parents.

Ses premières sélections et l’Euro 2020

Le 5 septembre 2020, à 18 ans à peine, Doku dispute son premier match en équipe senior belge contre le Danemark en Ligue des Nations. Quelques mois plus tard, Roberto Martinez l’intègre au groupe pour l’Euro 2020. Il y réalise plusieurs performances remarquées, dont un match face à l’Italie lors duquel il réussit huit dribbles — un record dans la compétition depuis 1966. Après l’Euro, sa valeur marchande monte à 50 millions d’euros au mercato hivernal 2021, suscitant l’intérêt de Liverpool, du Bayern Munich et du FC Barcelone. Il choisit de rester à Rennes.

Coupe du monde 2022 et Euro 2024

Au Qatar en novembre 2022, Doku fait partie des 26 convoqués par Martinez mais ne dispute qu’un seul match — une entrée à la 72e minute face à la Croatie (0-0), lors de l’élimination de la Belgique en phase de groupe. L’Euro 2024 en Allemagne lui offre un rôle bien plus central. Titulaire régulier sous Domenico Tedesco, il termine les phases de qualification comme meilleur dribbleur, avec 9,7 dribbles réussis par 90 minutes — plus du double du deuxième du classement. Durant la phase finale, il affiche 5,2 dribbles réussis par 90 minutes dans les matchs de poules, devançant Lamine Yamal et Nico Williams. La Belgique est toutefois éliminée prématurément dès les huitièmes de finale.

Les qualifications pour le Mondial 2026

Sous les ordres de Rudi Garcia, la Belgique a validé sa qualification directe pour la Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis — son septième grand tournoi majeur consécutif. Doku a été l’un des artisans de ce parcours, en marquant dans plusieurs rencontres décisives :

Belgique – Pays de Galles (4-3) : but sur un joli solo dès la 27e minute

Belgique – Kazakhstan (6-0) : doublé (44e, 60e) lors d’une soirée de gala

Belgique – Liechtenstein (7-0) : nouveau doublé (34e, 41e) qui scelle la qualification

La route n’a pas été sans accroc — un nul décevant contre la Macédoine du Nord et un autre contre le Kazakhstan en déplacement — mais les Diables seront bien à la fête en Amérique du Nord.

Le style de jeu de Jérémy Doku

Jérémy Doku appartient à une catégorie rare de joueurs capables de transformer une action individuelle en danger collectif à chaque prise de balle. Son style repose sur des qualités athlétiques et techniques qui se complètent naturellement, et que Pep Guardiola a su organiser dans un système précis pour en extraire le maximum.

Vitesse, dribbles et explosivité

La caractéristique la plus immédiatement visible chez Doku, c’est son accélération sur les premiers mètres. Balle au pied, il passe d’un état quasi-statique à une vitesse de pointe en deux ou trois foulées, laissant les défenseurs sur place avant même qu’ils n’aient pu se replacer.

Ses qualités techniques se résument en quelques points clés :

Dribble dans les espaces réduits : capable, selon son ancien coach Craig Bellamy à Anderlecht, de « dribbler quelqu’un dans une cabine téléphonique »

Explosivité sur les changements de direction : ses appuis lui permettent de couper vers l’intérieur ou de déborder sur l’extérieur sans perte de vitesse

Efficacité au dribble : 61 % de réussite sur ses tentatives, avec seulement 24,7 % de dribbles taclés par les défenseurs — un ratio comparable à celui de Lionel Messi

Pied gauche dominant, mais capable d’utiliser le pied droit pour varier les frappes et les centres

Sa place dans le système de Guardiola

Guardiola positionne Doku comme ailier gauche dans un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, avec une liberté de mouvement importante. Son rôle consiste à étirer les défenses adverses, à créer des surnombres sur son couloir et à forcer des prises à deux ou trois défenseurs.

Rôle dans le système Description Étirement de la défense Provoque les prises à deux, ouvre des espaces dans l’axe Création de danger direct Centre, frappe, appel dans la surface Pressing offensif Participe au pressing haut depuis son couloir gauche Combinaison courte S’associe avec le latéral gauche et le milieu côté gauche

Les statistiques de Jérémy Doku

À 23 ans, Doku affiche déjà un volume de données considérable pour un joueur de son âge.

Stats en club saison par saison

Saison Club Compétition Matchs Buts Passes déc. 2019-2020 Anderlecht Jupiler Pro League 21 3 3 2020-2021 Anderlecht Jupiler Pro League 7 2 4 2020-2021 Rennes Ligue 1 30 2 3 2021-2022 Rennes Ligue 1 14 1 2 2022-2023 Rennes Ligue 1 29 6 2 2023-2024 Manchester City Premier League 29 3 8 2024-2025 Manchester City Premier League 29 3 7 2025-2026 Manchester City Premier League 20 1 4

Sur l’ensemble de sa carrière toutes compétitions confondues, il totalise 22 buts et 33 passes décisives en 187 matchs de championnat. Des chiffres qui sous-estiment son réel impact : avec 2,9 dribbles réussis par match en Premier League cette saison, il reste le joueur le plus dangereux balle au pied de tout l’effectif de Manchester City — loin devant ses coéquipiers. Cette capacité à déséquilibrer les défenses se reflète aussi dans les marchés de paris sportifs, où les performances de joueurs comme Doku influencent directement les cotes, que ce soit sur les matchs de Manchester City ou sur ses statistiques individuelles. Certaines plateformes spécialisées suivent ces variations et proposent des offres associées, comme les offres sur Betify, permettant de parier sur ces performances en profitant de bonus adaptés.

Stats en sélection nationale

Avec les Diables Rouges, Doku est apparu pour la première fois en senior en septembre 2020. En 33 sélections, il a inscrit 3 buts et délivré 11 passes décisives. Une contribution décisive toutes les 152 minutes, un ratio que son efficacité grandissante devrait encore améliorer à l’approche du Mondial 2026. Lors des qualifications pour cette Coupe du monde, il a signé 4 buts en 8 matchs, s’imposant comme le principal animateur offensif de la sélection belge aux côtés de Kevin De Bruyne.

Palmarès de Jérémy Doku

Malgré son jeune âge, Doku a déjà décroché plusieurs titres majeurs depuis son arrivée à Manchester City. Sa première saison chez les Citizens s’est conclue par un sacre en Premier League en mai 2024 — son tout premier trophée professionnel, obtenu avec une passe décisive lors du match titre.

Titre Club Année Premier League Manchester City 2023-2024 FIFA Club World Cup Manchester City 2023 Community Shield Manchester City 2024-2025

Du côté des Diables Rouges, Doku n’a pas encore soulevé de trophée en équipe nationale. La Belgique a connu plusieurs désillusions ces dernières années — élimination en huitièmes de finale de l’Euro 2024, sortie de route dès la phase de groupes au Mondial 2022. La Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis représente la prochaine grande occasion pour cette génération de laisser une marque durable sur la scène internationale.

Vie personnelle de Jérémy Doku

En dehors des terrains, Jérémy Doku mène une vie relativement discrète pour un joueur de son profil. Né à Borgerhout d’une famille ghanéenne, il a grandi dans un environnement familial structurant qui transparaît dans son comportement public — volontaire, collectif, peu enclin aux polémiques.

En octobre 2025, il s’est marié à Shireen Raymond, qui a six ans de plus que lui. Une union célébrée discrètement, loin des projecteurs, dans la continuité d’un tempérament qui privilégie le terrain aux réseaux sociaux.