Juve : Agnelli pose une question très dérangeante sur la question du mérite

Le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli pose la question du mode de qualification pour la Ligue des Champions.

Andrea Agnelli a une idée bien particulière du mérite. A l’occasion du sommet sur le business du football organisé par le Financial Times à Londres, le président de la Juventus Turin s’est ému de voir l’Atalanta Bergame disputer la Ligue des Champions cette saison, alors même que le club italien est très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale (4-1 contre Valence en 8e aller).

Pour Agnelli, l’Atalanta ne mérite pas d’être en Ligue des Champions

« J’ai un grand respect pour tout ce que fait l’Atalanta, mais sans histoire internationale et grâce à une seule grande saison, ils ont eu un accès direct à la principale compétition de clubs européens. Est-ce normal ou non ? », a-t-il questionné, des propos rapportés par RMC. « Je pense à la Roma, qui a contribué ces dernières années au maintien du classement (UEFA) italien. Ils ont eu une mauvaise saison et sont sortis, avec tous les dommages qui en découlent pour eux financièrement », a-t-il jugé.

Doit-on en déduire également, en suivant son raisonnement, que terminer une année en tête de la Serie B ne devrait pas suffire pour monter en Serie A, car cela mettrait en péril les équilibres financiers d’une équipe qui descendrait en Serie B parce qu’elle aurait loupé sa saison ? Son plaidoyer semble indiquer assez clairement qu’Andrea Agnelli est favorable à une Ligue des Champions très fermée, comme le souhaitent un certain nombre de cadors européens.

