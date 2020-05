Ancelotti explique comment il a changé grâce à Zidane

Avant de se retrouver sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane se sont rencontrés à la Juventus Turin.

Zinedine Zidane a marqué tous les entraîneurs qui ont eu l’honneur de le diriger durant sa carrière de joueur. Le grand Carlo Ancelotti (recordman du nombre de victoires en Ligue des Champions en tant qu’entraîneur avec 3 succès, à égalité avec Bob Paisley et… Zinedine Zidane) n’échappe pas à la règle. L’Italien de 60 ans l’a eu sous ses ordres à la Juventus Turin durant deux saisons et demie, de 1999 à 2001. A cette époque, le Français a déjà le statut de champion du monde.

Ancelotti a revu sa philosophie avec Zidane

Avant lui, Carlo Ancelotti ne jurait que par le 4-4-2. Mais Zinedine Zidane l’a obligé à revoir sa philosophie de jeu. « Avec Zidane, j’ai essayé de changer mon idée du système. Il est le premier joueur qui m’a donné la possibilité de changer de système et de jouer d’une manière différente »,a confié l’ancien coach du PSG à Sky Sports. « La première année à la Juventus, j’ai joué avec un système en 3-4-1-2, avec Del Piero et Inzaghi devant et Zidane un peu derrière », se souvient-il.

« La deuxième année, j’ai joué avec quatre joueurs derrière, mais en gardant deux attaquants devant et un numéro 10 comme Zidane. Il a changé mon idée du football. J’étais tellement concentré sur le 4-4-2 avant la Juve. J’ai changé avec Zidane. Je voulais le mettre au meilleur poste pour qu’il soit le plus à l’aise sur le terrain », a expliqué Carlo Ancelotti. Malheureusement pour eux, cette association de bienfaiteurs sera infructueuse, la Juve terminant deux années de rang à la deuxième place en Serie A et sans trophée, si ce n’est une Coupe Intertoto en 1999.

Images de IconSport