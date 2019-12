Juve : Deschamps met Ronaldo à nu

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a donné son avis sur l’attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo.

Auteur de 10 buts en 14 matchs de Serie A cette saison, Cristiano Ronaldo continue d’évoluer à un très haut niveau. Un niveau obtenu et maintenu quasi tout au long de sa carrière. Cette capacité et cette longévité impressionnent évidemment, à commencer par Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a rendu hommage à l’attaquant de la Juventus Turin.

Ronaldo impressionne Deschamps

« C’est un grand champion qui se maintient à un haut niveau depuis de nombreuses années et qui est toujours avide de trophées et de buts. Il essaie toujours de marquer le plus possible. Il ne se contente pas de marquer éventuellement deux buts, mais essaie toujours d’en marquer un troisième. C’est un grand professionnel qui, malgré son âge, a toujours de la détermination », a-t-il félicité.

« Sans vouloir l’offenser, je dirais qu’il court moins qu’il y a cinq ou dix ans. Mais sans doute qu’il court mieux, tout en étant toujours décisif. Cristiano peut faire la différence à chaque moment d’un match », a-t-il constaté, des propos rapportés par Sky Sports Italia. En marge des Globe Soccer Axards prévus ce dimanche à Dubai, Cristiano Ronaldo (qui avait obtenu le prix du meilleur joueur en 2018) a expliqué cette longévité remarquable.

Pas de secrets pour Ronaldo

« Il n’y a pas de secrets ou de miracles. Gagner partout où je suis passé n’est pas un hasard, quand tu es un champion, tu gagnes toujours. Sans travail, dévouement et passion, tu ne peux pas gagner tous ces titres, battre ces records ou avoir ces statistiques », a estimé le quintuple Ballon d’Or. « Le plus important c’est de conserver cette motivation pour garder ce niveau. Je n’ai plus rien à prouver à personne sauf à ma famille et à moi-même, maintenant je profite », a-t-il ajouté.

