Juve : Ronaldo et plusieurs de ses coéquipiers repris de volée

L’ancien président de la Juventus Turin, Giovanni Cobolli Gigli pointe du doigt Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers partis d’Italie.

Comme en France, et en particulier au Paris Saint-Germain où Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani ont choisi de passer leur confinement de l’autre côté de l’Atlantique, l’Italie a laissé partir certains joueurs qui ont préféré rentrer dans leur pays natal pour traverser la crise actuelle. A la Juventus Turin notamment,par exemple, Cristiano Ronaldo a choisi de ne pas revenir dans le Piémont après avoir rejoint sa mère victime d’un AVC. Miralem Pjanic, Sami Khedira ou encore Gonzalo Higuain parti au chevet de sa mère, ne sont plus là non plus.

Pour l’ancien président, Ronaldo aurait dû revenir à Turin

Cette situation agace l’ancien président de la Vieille Dame de 2006 à 2009, Giovanni Cobolli Gigli. « C’est facile de critiquer, mais vu de l’extérieur, je ne comprends pas pourquoi ces joueurs ont quitté l’Italie. A leur retour, que j’espère le plus tôt possible, ça leur sera difficile de reprendre car ils devront observer une quatorzaine. Ils auraient dû rester en quarantaine à l’hôtel de la Juve, comme l’ont fait ceux de l’Inter », a-t-il jugé, avant de cibler plus précisément Cristiano Ronaldo.

« Il a été le premier à partir, pour sa mère (victime d’un AVC, ndlr), mais il se montre en train de bronzer au bord d’une piscine », a-t-il regretté au micro de Radio Punto Nuovo. Une image détendue que Giovanni Cobolli Gigli n’aime pas alors que l’Italie – et en particulier le Nord – est frappée de plein fouet par le coronavirus et accuse déjà plusieurs milliers de morts.

Images de IconSport