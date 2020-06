Juve : Sarri s’exprime sur le malaise Ronaldo

Cristiano Ronaldo n’a pas encore retrouvé son niveau. Son positionnement explique-t-il ses difficultés ? Maurizio Sarri répond.

La Juventus Turin connaît un redémarrage difficile. Aucun but marqué en deux matchs de Coupe d’Italie et une défaite en finale face à Naples (0-0, 4 tab 2) mercredi dernier. Comme face à l’AC Milan en demie retour (0-0) face à qui il a loupé un penalty, Cristiano Ronaldo a été aligné à la pointe de l’attaque. Un positionnement décidé par Maurizio Sarri qui aurait déplu au quintuple Ballon d’Or. Pointé du doigt pour ses prestations décevantes, le Portugais aurait eu une franche discussion avec son entraîneur.

Sarri a discuté à plusieurs reprises avec Ronaldo

Interrogé sur le sujet, ce dernier a démenti avoir un problème avec sa star. « Cristiano et moi, nous avons parlé avant le match contre Milan et avant Naples. Nous en avons reparlé samedi. Il a marqué 700 buts en partant du côté, c’est clair que c’est le poste qu’il préfère. C’est normal. Pour la finale de la Coupe, j’ai discuté avec les trois attaquants et ils ont eux-mêmes décidé d’essayer de jouer avec Dybala plus dans l’axe », a expliqué Maurizio Sarri face à la presse.

« J’ai reparlé seul avec Ronaldo hier. Il ne faut pas affecter sa confiance. Je suis sûr que dans une semaine, le fantastique joueur qu’il est sera de retour. Il ne peut pas encore être au top physiquement », a ajouté le technicien bianconero. La Juve se déplace à Bologne ce lundi, dans le cadre de la 27e journée de Serie A. A voir à quel poste Cristiano Ronaldo sera cette fois-ci aligné, et s’il parviendra à retrouver le chemin des filets. Pour rappel, les Turinois possèdent un seul point d’avance sur la Lazio Rome (en déplacement à Bergame mercredi) en tête du classement. Un nouveau faux-pas serait malvenu.

Images de IconSport