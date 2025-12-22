Karim Benzema s’offre un « cadeau de Noël » à 7 chiffres

Karim Benzema enrichit sa collection avec une œuvre de Pablo Picasso. De passage à Paris, Karim Benzema a profité de son séjour pour ajouter une pièce de choix à sa collection privée. L’attaquant d’Al-Ittihad s’est offert Portrait d’homme barbu, une œuvre peinte en 1964 par Pablo Picasso.

Sur ses réseaux sociaux, l’ancien international français a partagé une photo posant devant le tableau, accompagné d’un message bref — « Bienvenue à la maison » — qui en dit long sur l’attachement du joueur à cette acquisition. Benzema était accompagné de son épouse, Lyna Khoudri, lors de cette escapade parisienne.

Ce geste confirme un intérêt ancien pour l’art. Quelques jours plus tôt, le Ballon d’Or 2022 avait déjà diffusé des images de sa visite nocturne au Musée du Louvre, signe d’une curiosité assumée pour les grandes œuvres et les lieux emblématiques de la culture.

Le montant exact de la transaction n’a pas été communiqué. Mais sur le marché de l’art, les tableaux de Picasso atteignent régulièrement des sommes à sept chiffres lors des ventes aux enchères. Une acquisition symbolique pour Benzema, qui cultive depuis plusieurs années une image de collectionneur averti, loin des terrains mais toujours au sommet.