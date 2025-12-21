La renaissance spectaculaire de Martin Terrier attire un club de Ligue 1

Martin Terrier a remis son nom au centre de l’actualité allemande. Longtemps freiné par une succession de blessures lourdes, l’attaquant français retrouve enfin de la continuité sous le maillot du Bayer Leverkusen. Et surtout, de l’impact.

Arrivé à l’été 2024 pour 25 millions d’euros en provenance de Rennes, Terrier a vécu des débuts contrariés en Bundesliga. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en janvier 2025, deux ans après une grave blessure aux ligaments croisés, le joueur de 28 ans a dû composer avec un corps récalcitrant et une concurrence dense dans le secteur offensif. Son adaptation, attendue, a été repoussée. Jusqu’à ces dernières semaines.

Le tournant s’est produit face à Cologne lors de la 14e journée. Entré en jeu à l’heure de jeu dans un match fermé, Terrier a débloqué la rencontre d’un coup du scorpion spectaculaire sur un centre d’Arthur. Un geste rare, décisif, qui a donné l’avantage à Leverkusen avant le but du break signé Andrich (2-0). « Probablement le plus beau but de ma carrière », a reconnu le Français après la rencontre.

Loin d’être un éclair isolé, cette action a marqué le début d’une série. Titularisé ensuite contre Leipzig lors de la 15e journée, Terrier s’est à nouveau montré décisif, confirmant sa montée en puissance. Mobilité retrouvée, justesse technique, efficacité dans les zones clés : les indicateurs sont passés au vert.

Un retour qui ne passe pas inaperçu

Cette dynamique n’échappe pas aux observateurs français en cette période de mercato. Selon L’Équipe, le Paris FC suit de près la situation de l’ancien Rennais. Le club francilien, en quête de garanties offensives, apprécie son profil polyvalent et son expérience du haut niveau. À ce stade, aucune démarche concrète n’a été engagée.

De son côté, Martin Terrier affiche une ligne claire. Se relancer durablement à Leverkusen, enchaîner les matches et retrouver un statut. Après Mayence, Cologne et Leipzig, le message est passé. La longue traversée du désert semble derrière lui. Et sa saison, enfin lancée.