LFP : Labrune intervient et s’en prend à Mediapro !

Le nouveau président de la LFP, Vincent Labrune, s’est exprimé à propos de l’affaire Mediapro qui fragilise le foot français.

Rappelons que le groupe n’a pas pu honorer une échéance financière liée aux droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Cette somme est estimée, par L’Equipe, à environ 172 millions d’euros. En prime, Mediapro a demandé un report de paiement à la LFP ou encore une révision du montant global pour les droits TV (En savoir plus). Ajoutez à cela que la chaîne Téléfoot semble avoir du mal à attirer les amoureux de football (En savoir plus)…

Par le biais de L’Equipe, Labrune s’est exprimé à propos de cette affaire importante. «Sur la forme, le timing de cette annonce est pour le moins surprenant, quand on sait qu’elle intervient seulement quelques semaines après le paiement d’une première échéance qui a été annoncée à grand renfort de communication pour crédibiliser le projet Téléfoot et sa pérennité… »

Labrune veut limiter la casse

Pour le patron de la LFP, « cela entache » clairement, au moins « a minima », « la relation » de confiance entre la Ligue et Mediapro ». A ses yeux, « cela pose question sur le projet global de Mediapro en France et sur les capacités de ce groupe à faire face à ses obligations contractuelles et financières vis-à-vis de la LFP et du football français ». Il juge que « les actionnaires » « ne pouvaient pas ignorer les besoins de financement du plan d’activité de Mediapro ».

Du coup, l’ancien président de l’OM est « inquiet » pour la suite des événements. Lui et ses collaborateurs cherchent des solutions. Histoire que les écuries de L1 et de L2 ne soient pas plombées par ce manque d’argent conséquent. « Nous travaillons d’arrache-pied, avec les équipes de la LFP, pour être en situation de payer les montants budgétés par nos clubs à la date prévue. »

