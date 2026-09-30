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Lamine Yamal brille et mène l’Espagne vers une victoire décisive contre la Croatie

mercredi 30 septembre 2026 - 11:10

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Au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville, l’équipe d’Espagne de football a confirmé sa montée en puissance en Nations League avec une victoire convaincante de 4-1 face à la Croatie. Ce succès permet à la Roja de se rapprocher des quarts de finale et de renouer avec la confiance autour d’un onze rajeuni, mettant en avant notamment le jeune prodige Lamine Yamal.

Lamine Yamal brille et mène l’Espagne vers une victoire décisive contre la CroatieEspagne

Une équipe renouvelée et une entame parfaite

L’entraîneur Luis de la Fuente a apporté cinq changements par rapport au dernier match victorieux à Wembley, intégrant les joueurs Huijsen, Zubimendi, Fermín, Baena et Oyarzabal. Rapidement, l’Espagne a montré sa maîtrise collective avec une action de 26 passes avant même la première minute, conclue par Lamine Yamal qui a ouvert le score sur une passe de Fermín.

Un match rythmé par la jeunesse et la réactivité

Malgré l’absence de Luka Modrić côté croate, leurs efforts ont été récompensés par une égalisation de Beljo à la 28e minute. Mais l’Espagne n’a pas tardé à réagir : Marc Pubill a inscrit son premier but en sélection pour redonner l’avantage avant la pause. La seconde période a été plus âpre, ponctuée de nombreuses fautes, mais Lamine Yamal a de nouveau éclaté, signant un doublé à la 63e minute, offrant ainsi un avantage décisif. En fin de rencontre, Nico Williams a scellé le score à 4-1.

Les jeunes talents continuent de s’imposer

La jeunesse espagnole s’est clairement distinguée dans cette rencontre, avec des performances marquantes qui confortent la dynamique positive de la sélection nationale. Les joueurs valencians Ferran Torres, Alejandro Grimaldo et Josep Martínez sont restés sur le banc, témoignant de la profondeur d’une équipe pleine de talents en devenir.

Décryptage FootLégende
À retenir

La prestation remarquée de Lamine Yamal et le succès espagnol soulignent l'importance de la relève dans la sélection et sa quête pour les phases finales.

En clairLamine Yamal a inscrit un doublé et délivré une passe décisive.
La suiteL’Espagne se rapproche des quarts de la Nations League après cette victoire.

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