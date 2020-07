Liverpool – Chelsea : Lampard a vu rouge, son explication

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, était en colère lors du match disputé contre Liverpool mercredi (3-5).

Au cours de ce duel en Premier League, Lampard et Klopp ont fait des gestes et échangé quelques mots doux, sur le bord du terrain, après notamment une action qui concernait Kovavic et Mané. Après la rencontre, l’ancien milieu de terrain anglais s’est exprimé au micro de Sky Sports. Frank Lampard a déclaré que pour lui « ce n’était pas une faute de Kovacic ». Par ailleurs, le technicien a ajouté que « beaucoup de choses », au niveau arbitral, « n’allaient pas » dans le « sens » de Chelsea à Anfield.

Puis Lampard a assuré n’avoir « pas de problèmes avec Jürgen Klopp ». Pour le manager de Chelsea, le coach allemand a « géré cette équipe », dont celle de Liverpoool, de façon « fantastique » cette saison. Pour Frank Lampard, les Reds ont donc mérité amplement d’être sacrés champions d’Angleterre. « Fair-play au Liverpool Football Club. Ils ont remporté le championnat. » Le coach des Blues juge simplement que les Reds ne doivent pas être « trop arrogants » à ce sujet sur le terrain.

Lampard et l’arrogance de Liverpool

Visiblement, Lampard veut tourner rapidement la page suite à ce duel Liverpool – Chelsea. « C’était mon argument, mais c’est fait. Lors d’un match, on peut devenir émotif et c’est tout. » Au classement de la Premier League, les Blues occupent la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions, avant la dernière journée. Notez que malgré son coup de gueule, Frank Lampard a été féliciter les joueurs de Liverpool pour leur sacre national. L’attaquant Sadio Mané a même relayé une vidéo prouvant cela sur Instagram.

Images de IconSport