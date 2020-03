Barça : Messi, une cible prioritaire… Le plan du club pour le mercato !

Les dirigeants du FC Barcelone ont plusieurs priorités, dont celle notamment de conserver Lionel Messi, en vue du mercato estival.

Lorsque cette saison 2019/2020 sera terminée (c’est loin d’être fait à cause de la pandémie de coronavirus…), les Blaugrana essaieront de renforcer l’effectif. Selon le quotidien Sport, ces derniers ont pour « priorité absolue » le fait de conserver deux joueurs essentiels. Il s’agit du gardien de but allemand et de l’attaquant argentin Lionel Messi. Cela pourrait se traduire par des prolongations de contrats lucratives en ce qui concerne ces éléments majeurs. Sport précise que « les perspectives sont bonnes » étant donné que « l’harmonie avec les deux joueurs » est parfaite ou presque. Marc-André Ter Stegen et Messi ont aussi envie de poursuivre l’aventure au Camp Nou encore plusieurs années. Au rayon des arrivées maintenant, Sport table sur le fait que « les lignes du nouveau projet sportif ont été tracées ».

Pendant ce mois de mars 2020, les Catalans vont « lancer » des flèches pour essayer d’avancer sur « quelques signatures importantes ». Au total, les Blaugrana pourraient dégainer au sujet de footballeurs qui plaisent au trio Setien – Abidal – Planes. Un défenseur central gaucher, un milieu de terrain athlétique, un ailier polyvalent et un attaquant axial pourraient débarquer au Camp Nou. Le média espagnol rappelle, à juste titre, que le club a déjà fait la moitié du chemin ! D’une part, la venue de l’ailier Trincão (Sporting Club Braga) a été actée contre une somme de 31 millions d’euros. Le Portugais âgé de 20 ans intégrera l’effectif de Quique Setien cet été. D’autre part, le milieu axial Carles Aleñá, qui est prêté au Betis Séville depuis janvier, reviendra au Barça le 1er juillet. Ces deux joueurs auront donc, a priori, un rôle important à jouer la saison prochaine.

Lautaro Martinez comme tête d’affiche

Au final, les Blaugrana n’auraient donc plus qu’un défenseur central et un buteur à dénicher. En ce qui concerne ce deuxième poste important, Lautaro Martinez est l’objectif « principal » du club ibérique. Ses performances séduisantes (16 buts et 4 passes décisives en 31 matches), avec l’Inter Milan, emballent les dirigeants du FC Barcelone. Un échec sur ce dossier inciterait sans doute ces derniers à jeter leur dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang qui évolue à Arsenal. En Catalogne, Lautaro Martinez concurrencerait l’Uruguayen Luis Suarez avant de lui succéder au cours des saisons qui se profilent.

Dans l’idéal, le président Josep Maria Bartomeu et consorts aimeraient bien avoir « la nouvelle équipe pratiquement prête », autrement dit complète, « au cours du mois de juin. Néanmoins, les négociations avec d’autres clubs pourraient « s’éterniser », notamment avec l’Inter pour Lautaro Martinez, étant donné qu’elles s’annoncent « extrêmement compliquées » sur le papier. Au rayon des départs, la vente de joueurs sera indispensable. Les Blaugrana pourraient essayer d’obtenir « environ 130 millions d’euros ». Un ou des joueurs majeurs, sauf Messi et Ter Stegen bien entendu, pourraient être cédés s’il y avait « une bonne proposition » sur la table.

Images de IconSport