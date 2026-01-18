Le patron de la NBA encense le PSG

Le Paris Saint-Germain pourrait bientôt étendre son influence bien au-delà des terrains de football. Alors que la NBA accélère son projet de création d’une ligue européenne, Paris s’impose plus que jamais comme une place stratégique, au point d’attirer l’attention directe du patron de la ligue nord-américaine.

Présent à Londres à l’occasion du match NBA opposant Orlando à Memphis, NBA a profité de l’événement pour avancer ses pions. Son commissionnaire, Adam Silver, a confirmé que des discussions étaient en cours avec le Paris Saint-Germain dans la perspective du lancement d’une future « NBA Europe », envisagée pour la saison 2027-2028, en partenariat avec la FIBA.

Sans détour, Silver a salué l’expertise du club parisien, estimant qu’il évoluait déjà au plus haut niveau de la compétition mondiale et disposait du savoir-faire nécessaire pour opérer une structure de basket de très haut niveau. Le dirigeant a reconnu l’existence d’échanges directs avec l’institution présidée par Nasser Al-Khelaïfi, signe que le projet dépasse désormais le simple stade exploratoire.

Un enthousiasme partagé au sommet de la NBA

De son côté, le numéro deux de la NBA, Mark Tatum, a insisté sur le poids stratégique du marché parisien. Selon lui, la force de la marque PSG, c’est sa capacité à créer une culture forte et son lien étroit avec l’équipementier Jordan constituent des atouts parfaitement compatibles avec l’univers du basket professionnel. Pour les décideurs américains, Paris coche toutes les cases : visibilité mondiale, attractivité commerciale et ancrage dans une capitale déjà familière des grands événements sportifs internationaux.