Ligue 1 : le foot français au bord de la ruine, Canal+ accable Mediapro

Le président de Canal+, Maxime Saada est très inquiet pour le foot français mais pas surpris par la situation de Mediapro.

A l’image de Jean-Michel Aulas, tout le football professionnel français est inquiet pour son avenir en raison de l’incapacité de Mediapro à honorer ses versements liés aux droits de diffusion de la Ligue 1. Alors que le groupe sino-espagnol tente de renégocier le montant de son contrat auprès de la LFP, Canal+ n’a pas l’intention de se poser en sauveur. Le président de la chaîne cryptée Maxime Saada n’est pas surpris que la situation tourne au drame.

Mediapro plombe le foot français, Saada inquiet mais pas surpris

« Je suis très inquiet pour le foot français. La situation de Téléfoot n’a rien à voir avec la crise sanitaire. Depuis la reprise, les matchs se sont joués et se jouent aux dates et aux horaires attendus. Il ne faudrait pas que cette situation d’absence de paiement des droits TV dure trop longtemps, cela risquerait d’abîmer l’image, la qualité, et in fine la valeur de la Ligue 1 », a-t-il concédé dans les colonnes du journal Les Echos.

« Déjà, nous le voyons, les gens s’en détournent. On observe par ailleurs une véritable explosion du piratage depuis le lancement de Téléfoot… Quand des mauvaises habitudes se prennent, il est très difficile de revenir en arrière », a-t-il craint. « Il y a toujours quelqu’un qui pense qu’il pourra mieux que nous rentabiliser des droits en payant plus cher que Canal », a-t-il poursuivi.

« Comme vous le savez et je me suis prononcé sur le sujet dès le lendemain de l’appel d’offres, j’ai toujours pensé que l’équation économique était intenable compte tenu du prix payé pour les droits. (…) En réalité, l’arrivée de Téléfoot ne nous a pratiquement pas fait perdre d’abonnés lors de cette rentrée. Nous enregistrons même, pour la première fois depuis longtemps, une croissance de notre parc d’abonnés en France grâce au travail de Frank Cadoret et de ses équipes », a ajouté Saada.

Images de IconSport