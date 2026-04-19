Ligue 1 : un attaquant du Stade Rennais prend la tête du classement des buteurs

Buteur décisif ce dimanche, l’attaquant du Stade Rennais s’empare de la première place au classement des buteurs et profite de la blessure de Panichelli.

La hiérarchie évolue en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Ce dimanche, Estéban Lepaul s’est installé en tête après avoir inscrit son 17e but de la saison lors du déplacement du Stade Rennais à Strasbourg.

Une réalisation aussi importante que symbolique. Sur une mauvaise relance du gardien adverse, l’attaquant rennais n’a pas tremblé et a ajusté une frappe du droit imparable pour donner l’avantage à son équipe. Un geste simple en apparence, mais qui illustre son efficacité cette saison.

Un changement de leader attendu

Lepaul profite notamment de l’absence de Joaquín Panichelli, longtemps en tête du classement avant d’être écarté des terrains pour plusieurs mois après une grave blessure. Une opportunité que le Rennais n’a pas laissé passer.

Derrière lui, la concurrence reste encore à distance. Mason Greenwood, troisième avec 15 réalisations, apparaît comme le principal poursuivant capable de contester cette première place dans le sprint final.

Plus loin, Folarin Balogun et Odsonne Édouard, bloqués à 12 buts, semblent déjà décrocher dans cette course au titre de meilleur buteur.

Cette première place représente une belle récompense pour Lepaul, auteur d’une saison pleine sur le plan offensif. Mais l’attaquant sait que tout reste à faire dans les dernières journées.

Sur le plan international, la route reste encore longue. Le staff de l’équipe de France a récemment rappelé qu’une sélection pour la Coupe du monde 2026 restait peu probable pour un joueur encore novice à ce niveau.

Leader des buteurs aujourd’hui, Estéban Lepaul devra confirmer jusqu’au bout pour transformer cette performance en véritable consécration.